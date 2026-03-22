Még mindig él a sztereotípia: a magyarok fele szerint a nők kevésbé értenek a pénzügyekhez

Magyarországon továbbra is erősen tartja magát az a nézet, hogy a nők kevésbé értenek a pénzügyekhez, mint a férfiak – derül ki a Revolut friss kutatásából. A fintech cég felmérése ugyanakkor arra is rámutat: miközben a sztereotípia még él, a nők egyre gyorsabban jelennek meg a befektetési piacon.

A kutatás szerint a magyarok több mint fele (55 százalék) úgy véli, hogy a nőket még mindig kevésbé tartják pénzügyileg tudatosnak. Az elfogultságot a nők erősebben érzékelik: a női válaszadók 65 százaléka ért egyet ezzel az állítással, míg a férfiaknál ez az arány 45 százalék.

Pénzügyi oktatás és egyszerűbb eszközök növelhetnék az önbizalmat

A felmérés azt is vizsgálta, mi segíthetné a nőket abban, hogy magabiztosabban lépjenek be a befektetések világába.

A válaszadók szerint elsősorban a pénzügyi tudás bővítése lehet kulcsfontosságú.

A női válaszadók 35 százaléka a jobb pénzügyi oktatást nevezte meg a legfontosabb tényezőként. Ezt követte a bankok és pénzügyi tanácsadók részéről érkező egyértelműbb útmutatás (28 százalék), valamint a könnyebben hozzáférhető befektetési eszközök (25 százalék).

Óvatos nyitás a mesterséges intelligencia felé

A kutatás kitért arra is, hogyan viszonyulnak a magyarok a mesterségesintelligencia- (MI) alapú befektetési megoldásokhoz. Bár sokan nyitottak az ilyen eszközök használatára, a többség inkább fokozatos megközelítést támogat.

A megkérdezettek 32 százaléka csak emberi felügyelet mellett használná az MI által generált befektetési tanácsokat, míg 27 százalék hajlandó lenne portfóliója egy kisebb, „teszt” jellegű részét rábízni a technológiára. Mindössze 5 százalék mondta azt, hogy teljes portfólióját is az MI-re bízná.

A bizalom továbbra sem teljes: a magyarok mintegy 30 százaléka kifejezetten szkeptikus az MI-alapú befektetési eszközökkel kapcsolatban.

A nők valamivel óvatosabbak:

32 százalékuk egyáltalán nem bízná befektetéseit mesterséges intelligenciára,

míg a férfiaknál ez az arány 28 százalék.

Gyorsan zárul a befektetési szakadék

Bár a befektetés továbbra is inkább férfiak által dominált terület, a különbség gyorsan csökken. A Revolut adatai szerint a férfiak 2,6-szer több befektetési számlával rendelkeznek, és átlagos portfóliójuk értéke is majdnem kétszer akkora, mint a nőké (2900 euró szemben 1600 euróval). Ugyanakkor a növekedési ütem a nőknél gyorsabb:

az elmúlt egy évben 60 százalékkal nőtt a befektetési számlát nyitó magyar nők száma, míg a férfiaknál 40 százalékos bővülést mértek.

A trend arra utal, hogy bár a pénzügyi sztereotípiák továbbra is jelen vannak, a nők egyre aktívabb szereplői a lakossági befektetések piacának.