Még mindig él a sztereotípia: a magyarok fele szerint a nők kevésbé értenek a pénzügyekhez

A pénzügyi sztereotípiák Magyarországon továbbra sem tűntek el: sokan még mindig úgy gondolják, hogy a nők kevésbé értenek a befektetésekhez. A pénzügy világa ugyanakkor egyre kevésbé kizárólag a férfiaké: a nők gyors ütemben jelennek meg a befektetési piacon. Egy friss kutatás szerint, miközben az előítéletek még erősek, a női befektetők száma látványosan növekszik. A szakértők szerint a jobb pénzügyi oktatás és az egyszerűbb befektetési eszközök segíthetnek a különbségek csökkentésében.
Ballagó Dániel
2026.03.22, 17:25
Frissítve: 2026.03.22, 17:50

Magyarországon továbbra is erősen tartja magát az a nézet, hogy a nők kevésbé értenek a pénzügyekhez, mint a férfiak – derül ki a Revolut friss kutatásából. A fintech cég felmérése ugyanakkor arra is rámutat: miközben a sztereotípia még él, a nők egyre gyorsabban jelennek meg a befektetési piacon.

A pénzügyi sztereotípiák élnek, miközben a nők is egyre aktívabbak a befektetésekben / Fotó: Valentin Baciu / Shutterstock

A kutatás szerint a magyarok több mint fele (55 százalék) úgy véli, hogy a nőket még mindig kevésbé tartják pénzügyileg tudatosnak. Az elfogultságot a nők erősebben érzékelik: a női válaszadók 65 százaléka ért egyet ezzel az állítással, míg a férfiaknál ez az arány 45 százalék.

Pénzügyi oktatás és egyszerűbb eszközök növelhetnék az önbizalmat

A felmérés azt is vizsgálta, mi segíthetné a nőket abban, hogy magabiztosabban lépjenek be a befektetések világába.

A válaszadók szerint elsősorban a pénzügyi tudás bővítése lehet kulcsfontosságú.

A női válaszadók 35 százaléka a jobb pénzügyi oktatást nevezte meg a legfontosabb tényezőként. Ezt követte a bankok és pénzügyi tanácsadók részéről érkező egyértelműbb útmutatás (28 százalék), valamint a könnyebben hozzáférhető befektetési eszközök (25 százalék).

Óvatos nyitás a mesterséges intelligencia felé

A kutatás kitért arra is, hogyan viszonyulnak a magyarok a mesterségesintelligencia- (MI) alapú befektetési megoldásokhoz. Bár sokan nyitottak az ilyen eszközök használatára, a többség inkább fokozatos megközelítést támogat.

A megkérdezettek 32 százaléka csak emberi felügyelet mellett használná az MI által generált befektetési tanácsokat, míg 27 százalék hajlandó lenne portfóliója egy kisebb, „teszt” jellegű részét rábízni a technológiára. Mindössze 5 százalék mondta azt, hogy teljes portfólióját is az MI-re bízná.

A bizalom továbbra sem teljes: a magyarok mintegy 30 százaléka kifejezetten szkeptikus az MI-alapú befektetési eszközökkel kapcsolatban.

A nők valamivel óvatosabbak:

  • 32 százalékuk egyáltalán nem bízná befektetéseit mesterséges intelligenciára,
  • míg a férfiaknál ez az arány 28 százalék.

Gyorsan zárul a befektetési szakadék

Bár a befektetés továbbra is inkább férfiak által dominált terület, a különbség gyorsan csökken. A Revolut adatai szerint a férfiak 2,6-szer több befektetési számlával rendelkeznek, és átlagos portfóliójuk értéke is majdnem kétszer akkora, mint a nőké (2900 euró szemben 1600 euróval). Ugyanakkor a növekedési ütem a nőknél gyorsabb:

az elmúlt egy évben 60 százalékkal nőtt a befektetési számlát nyitó magyar nők száma, míg a férfiaknál 40 százalékos bővülést mértek.

A trend arra utal, hogy bár a pénzügyi sztereotípiák továbbra is jelen vannak, a nők egyre aktívabb szereplői a lakossági befektetések piacának.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
