Megtámadták Irán legnagyobb nukleáris komplexumát: sugárveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok

Irán urándúsító létesítménye Natanzban ismét az amerikai-izraeli támadások célpontja lett ma reggel – jelentette a Tasnim állami hírügynökség. Irán szerint nem szivárogtak radioaktív anyagok, de a hatóságok sugárveszélyre figyelmeztették az üzem közelében élő lakosokat.

A Natanz Irán legnagyobb nukleáris komplexuma és fő urándúsító létesítménye. Körülbelül 220 kilométerre délkeletre fekszik Teherántól, és korábban is támadták.

A konfliktus első hetében a nukleáris létesítmény több épülete mesérült

– a műholdfelvételek tanúsága szerint. Míg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség akkor azt mondta, hogy a támadás után nem várhatóak radiológiai következmények. Később megerősítették, hogy a natanzi földalatti dúsító bejáratait robbantották fel.

A létesítményt 2025 júniusában az Irán és Izrael közötti 12 napos háború során izraeli légicsapások érték, később az amerikai erők is támadták. Korábbi becslések szerint, az ilyen létesítmények támadása nyomán nem várható jelentős sugárzás kibocsátása, bár veszélyes anyagok miatt a létesítményben vannak kockázatok.

Donald Trump ismételten állította:

az amerikai háború egyik kulcscélja Irán nukleáris fegyvergyártási képességének megsemmisítése.

Eddig nincs hivatalos információ a Natanz elleni legutóbbi támadás okozta károk mértékéről.

Tovább eszkalálódik a konfliktus: