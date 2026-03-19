Vészjósló figyelmeztetést kapott Varga Mihály Frankfurtból

Az Európai Központ Bank nem siet a kamatcsökkentéssel az iráni háború árnyékában. Valószínűleg Varga Mihály sem nyúl a kamathoz a jövő héten. Az EKB a jövőt is borúsabban látja mint korábban.
K. B. G.
2026.03.19, 14:17
Frissítve: 2026.03.19, 14:58

Szinten tartotta az irányadó kamatokat az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön, ami megfelelt a piaci várakozásoknak. Az eurózónában januárban és februárban is az EKB két százalékos célja alatt alakult, így korábban már a kamatcsökkentés lehetősége is felmerült, ám közbe szólt az iráni háború, ami az energiaárak elszabadulásán keresztül inflációs nyomást okozhat.

Lagardék szinten tartották a kamatot / Fotó: AFP

Az EKB így 2 százalékon tartotta a betéti kamatokat és 2,15 százalékon az irányadó kamatot a csütörtöki kamatdöntő ülésen, ám felhívta a figyelmet a közel-keleti helyzet miatt kialakult bizonytalanságra is. Az európai jegybank szerint az iráni háború rövid távon felfelé tolhatja az inflációt, míg a középtávú hatások attól függnek, hogy mennyire lesz intenzív és hosszú a konfliktus.

Ami a magyarok számára fontos: ha az EKB kamatai emelése irányába fordul, az Magyarországon is becsukhatja az ajtót a kamatcsökkentések irányába. 

Így látja a jövőt az EKB

Az új gazdasági előrejelzéseit is közzétette az EKB, aminek elkészülte a március 11-ig tartó fejleményeket vette figyelembe, ami a közzétételhez képest későbbi, mint a megszokott. Ám azóta is számos esemény történt, amik nem voltak túlságosan kedvezőek. Ebben a jóslatban a testület az idei évre 2,6 százalékos inflációra számít, amit jövőre 2 százalékos, 2028-ban pedig 2,1 százalékos ütem követhet. Ez nagyobb drágulást jelent mint a decemberi előrejelzés, különösen az idei évre. 

A változást a közel-keleti válság miatt emelkedő energiaárak indokolják.

Az energia és élelmiszer nélkül számolt maginfláció idén 2,3 százalékos, jövőre 2,2 százalékos, míg 2028-ban 2,1 százalékos lehet, ami szintén magasabb szintet jelent mint a decemberi jóslat, mivel a magasabb energiaárak ide is átgyűrűzhetnek. Az EKB ugyanakkor az energiaársokk miatt lassabb növekedésre számít, ifdén az eurózóna csak 0,9 százalékkal, jövőre 1,3 százalékkal és 1,4 százalékkal bővülhet.

A lassabb növekedés oka a háború hatása az árupiacokra, a reáljövedelmekre és a bizalomra. Ugyanakkor az alacsony munkanélküliség, a magánszektor jó pénzügyi helyzet és az állami infrastrukturális és védelmi kiadások továbbra is támogatják a növekedést.

Magyarországon a háború kitörése előtt még nagyobb reményeket fűztek a márciusi kamatcsökkentéshez, ám Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke már a februári kamatvágás után is jelezte , hogy az nem jelent automatikusan a kamatcsökkentési ciklus elindulását. Bár az azóta közölt hazai inflációs adatok akár teret is engedhetnének a kamatvágásra, az iráni háború utáni energiaár robbanás és a forint gyengülése után aligha várható újabb kamatcsökkentés a jövő héten.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
