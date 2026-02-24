Deviza
EUR/HUF378,21 -0,26% USD/HUF320,82 -0,26% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF414,77 -0,12% PLN/HUF89,71 -0,18% RON/HUF74,24 -0,26% CZK/HUF15,62 -0,25% EUR/HUF378,21 -0,26% USD/HUF320,82 -0,26% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF414,77 -0,12% PLN/HUF89,71 -0,18% RON/HUF74,24 -0,26% CZK/HUF15,62 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Élő közvetítés
folyamatosan frissül

Varga Mihály: az óvatos és türelmes megközelítés megmarad, a tanács nem indít kamatcsökkentési ciklust

2026.02.24., kedd 14:50
Frissítve: 2026.02.24., kedd 16:30
MNB
alapkamat
Varga Mihály
jegybank
Összefoglaló:

Délután 15 órától tart sajtótájékoztatót Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, miután a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén másfél év után először csökkentette az alapkamatot. Így holnaptól az irányadó ráta 6,25 százalék. A döntés hátteréről a szokásos módon a jegybankelnök ad magyarázatot.

Varga Mihály
Varga Mihály: az óvatos és türelmes megközelítés megmarad, a tanács nem indít kamatcsökkentési ciklust / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 

