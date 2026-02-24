Délután 15 órától tart sajtótájékoztatót Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, miután a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén másfél év után először csökkentette az alapkamatot. Így holnaptól az irányadó ráta 6,25 százalék. A döntés hátteréről a szokásos módon a jegybankelnök ad magyarázatot.

Varga Mihály: az óvatos és türelmes megközelítés megmarad, a tanács nem indít kamatcsökkentési ciklust / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság