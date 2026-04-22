Standard kategóriába készül a pesti parkett dinamikusan növekvő IT-biztonsági cége

Rekordévet zárt a ViVeTech, mely tavaly már belépett az osztalékfizetők táborába. Idén azonban a növekedésre fókuszálnak, az adózott eredményt tartalékba teszik. Kelet-Közép-Európa-specialista disztribútor szerepre törnek.
Faragó József
2026.04.22, 16:55
Frissítve: 2026.04.22, 18:32

Kelet-Közép-Európa-specialista disztribútor szerepre tör és a Standard kategóriát célozza a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett IT-biztonsági cég. A ViVeTech 66 százalékos növekedéssel 2,3 milliárd forintra növelte nettó árbevételét tavaly, míg az adózott eredménye 50 százalékkal növekedve, 193,8 millió forintra bővült.

IT-biztonság
A pesti parkett egyetlen IT-biztonsági cége / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Régiós disztribútor szerep

Kereskedési időben tette közzé a társaság a közgyűlési előterjesztéseit. A beszámolóból az is kitűnik, hogy az árbevétel túlnyomó részben a hazai szakértői tevékenységből és IT-biztonsági megoldások szállításából származott. Ugyanakkor a cég számos új partneri megállapodást kötött olyan hazai és nemzetközi IT-biztonsági megoldásokat fejlesztő cégekkel, amelyek termékei és szolgáltatásai jól értékesíthetőek a nemzetközi piacokon is. 

Tavaly a számos feltörekvő nemzetközi szoftvermegoldás régiós bevezetésére szerzett disztribúciós jogokat, és az elsősorban az AI-alapú kiberbiztonsági automatizációra fókuszáló termékportfóliója jelentős piaci potenciállal rendelkezik, köszönhetően annak is, hogy a kibervédelemre fordított vállalati és állami kiadások – szabályozói és reputációs okokból – válságállóbbak, mint a klasszikus informatikai beruházások. 

A ViVeTech 2025-ben megkezdte kvantumbiztos adattároló és kommunikációs rendszere, a ViveSecBox értékesítését is.
 

Két év alatt duplázódott a ViVeTech árfolyama

A részvényt 2022. május 31-én vezették be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára. A pesti parketten jegyzett egyetlen kibervédelmi cég nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya jelenleg 19,78 százalék. 

A részvény a bevezetés hónapjaiban érte el történelmi maximumát 750 forintnál még 2022-ben. Majd 2023-ban 100 forintnál padlózott. Azóta lassú elnyújtott felépülést láthatunk a grafikonon.  A ViVeTech árfolyama az elmúlt közel két évben a duplájára emelkedett. Jelenleg 260 forinton jegyzik.

 A társaság egyik fő célkitűzése 2026-ban a részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetése. 

Ennek kapcsán Márton Miklós, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója azt emelte ki:

A jóval nagyobb likviditást biztosító Standard kategóriába történő, idén ősszel várható feljebb lépéssel az eddigieknél is jobban kihasználhatjuk a tőkepiaci jelenlét előnyeit, és – például a szintén őszre tervezett nyilvános részvénykibocsátással – még magasabb fokozatba kapcsolhatjuk a növekedési stratégiánk megvalósítását.

Idén nem fizet osztalékot az IT-biztonsági cég

Tavaly 290 forintos árszinten részvényenként 2 forint osztalékot fizetett a társaság. Ami valójában szimbolikusnak tekinthető, hiszen a BÉT-részvények töredéke fizet osztalékot. A társaság 24,3 millió forint osztalékot kifizetett, míg az adózott eredménye fennmaradó része – 104,5 millió forint – eredménytartalékba került.

Meglepetést keltett, hogy

 idén szimbolikusan sem fizet osztalékot

a társaság. Amit a növekedési tervekkel magyaráznak:

  • prioritás a fenntartható növekedés,
  • befektetési, beruházási tervekre tartalékolnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
