Fontos engedélyt kapott az OTP: indulhat a nagybevásárlás, 60 milliárdot költhet magára a legnagyobb magyar bank

Az OTP Bank elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól, melynek értelmében 2026. december 31. napjáig mindösszesen 60 milliárd forintnak megfelelő összegben jogosult saját részvényt visszavásárolni – jelentette be szerdán a pesti tőzsde honlapján a pénzintézet.

Jegybanki engedélyt kapott az OTP a saját részvények vásárlására / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol a befektetők összesen 300 milliárd forint – részvényenként 1100 forint – osztalék kifizetéséről dönthetnek, emellett a vezetőséget saját részvények vásárlásra is felhatalmazhatják. Utóbbi keretében annyi OTP-részvényt vásárolhat az igazgatóság, hogy a társaság birtokában lévő állomány egyetlen időpillanatban sem haladhatja meg a 70 millió darabot.

A legfrissebb, február végi információk alapján a társaság birtokában 14 434 004 darab OTP-törzsrészvény volt.

A részvény-visszavásárlásra 2027. október 17-éig, vagyis a közgyűlési jóváhagyástól számított másfél évben lenne lehetősége a pénzintézetnek. A saját részvények megszerzése tőzsdei és tőzsdén kívüli ügylet keretében egyaránt történhet majd.

A nagybank tavaly áprilisban már kapott egy hasonló engedélyt a jegybanktól, összesen legfeljebb 150 milliárd forint értékű saját részvény vásárlására. Ennek keretében az OTP 131,8 milliárd forint értékben hajtott végre saját részvény-visszavásárlást.

A részvény-visszavásárlást elsősorban

a vezetői érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosítása,

az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása,

valamint a társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében hajthatja végre.

A részvény-visszavásárlás az osztalékfizetés mellett a részvényesi juttatások közvetett formájaként is széles körben alkalmazzák a tőzsdei vállalatok, annak ugyanis árfolyamfelhajtó hatása van. A visszavásárlás a részvényesi osztalék tényleges méretékét is növeli, mivel a megszerzett saját részvények után járó osztalékot is a részvényesek kapják.