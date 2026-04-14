OTP, Mol és társai: van még szufla a magyar részvényekben – „amit most látunk, az még csak a kezdet”
Bőven lehet még tér a magyar részvények emelkedése előtt az idén látott rali és a vasárnapi országgyűlési választási eredmények kiváltotta masszív átárazódást követően is, amely egy hosszabb távú történet eleje lehet még csak az Erste stratégája szerint.
Óriási vételi erőt hozott a piacokra a 2026-os országgyűlési választások kimenetele, amely nyomán az eddiginél Európa- és piacbarátabb kormány alakulhat Magyarországon.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 5 százalékkal új csúcsra ugrott a Tisza Párt kétharmados győzelmével záruló voksolásra reagálva hétfőn, a három legmeghatározóbb hazai részvény, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama egyaránt történelmi rekordot döntött.
Az itthoni részvénypiac forgalma ráadásul egészen hihetetlen, 127 milliárd forint volt tegnap, ami bőven meghaladja egy átlagos hét üzletkötési volumenét.
Van még szufla a magyar részvényekben?
A befektetőket joggal foglalkoztatja, hogy maradt-e még szufla a magyar részvénypiacban az elmúlt napokban látott meredek emelkedést követően.
A technicisták azt szokták mondani, hogy ha nagy forgalommal valamerre nagyot megy az adott instrumentum, akkor az a kijelölt irány
– véli Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.
A stratéga szerint a befektetők nemcsak a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika várható pozitív hatásait kezdték el beárazni, hanem elkezdték a részvények átárazását is ennek és a várható eurókonvergenciának köszönhetően. Így a korábban évekig lemaradó budapesti piacon elkezdődött, illetve folytatódott az árazásbeli felzárkózás a nemzetközi piacokhoz.
A tegnapi tőzsdei mozgás még csak kezdő lépése volt annak a hosszabb távú hazai történetnek, ami most kezdődött.
A BUX index pénteki árfolyamon számított, 8,7-szeres P/E alapú (árfolyam/nyereség arány) értékeltsége a 20 éves 10,5-ös átlaghoz képest 20 százalékos felértékelődési potenciált sugall, így a kirobbanó hétfői nap után még mindig maradt cirka 15 százalék az átlagig, amivel a régiós, átlagon álló értékeltségeket érnénk el – kalkulál Miró József, aki szerint ebben még nincs benne a potenciális régiós felértékelődési, felzárkózási potenciál.
Százmilliárd forintot pakoltak az OTP-be egy nap alatt, 50 ezer forintnál többet érhet a bankpapír
Van még tehát tér a további emelkedés előtt, amit az Erste stratégája az alapján is megalapozottnak tart, hogy az OTP 97 milliárd forintos forgalomban ralizott hétfőn.
A vezető magyar bankpapír árfolyamában még további jelentős felértékelődési potenciál van az európai szektortársak P/BV (az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosa) mutatói alapján.
Az OTP 9,6-os P/E mutatója ugyanakkor már közelíti a 10-szeres historikus átlagát. Igaz, a versenytársakra jellemző, 11,8-as értékeltséghez képest még további 20 százalékos felértékelődési potenciál látszik, abból pedig 50 ezer forint feletti árfolyamot implikál Miró szerint.
Az Erste magyar blue chip részvényekre vonatkozó intézményi célára
- az OTP esetében 43 200 forint tartás ajánlás mellett,
- a Molt 2715 forintos céláron csökkentésre javasolják,
- a Richter papírjait 13 145 forintra várják felhalmozás mellett,
- a Magyar Telekomot pedig 2380 forintra taksálják, amihez tartás ajánlás társul.
A magyar nagybankra kedd reggel érkezett meg az első 50 ezer forint feletti hivatalos céláremelés, az Autonomous Researchtől. Az eddig is az OTP nagy rajongójának számító elemzőház 54 184 forintra taksálja a papírt, ami 21 százalékos ralit jelenthet egyéves távlaton.