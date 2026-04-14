OTP, Mol és társai: van még szufla a magyar részvényekben – „amit most látunk, az még csak a kezdet”

Bőven lehet még tér a magyar részvények emelkedése előtt az idén látott rali és a vasárnapi országgyűlési választási eredmények kiváltotta masszív átárazódást követően is, amely egy hosszabb távú történet eleje lehet még csak az Erste stratégája szerint.

Csúcsra ugrott a pesti tőzsde a választás másnapján, de bőven van még tér a magyar részvények ralija előtt

Óriási vételi erőt hozott a piacokra a 2026-os országgyűlési választások kimenetele, amely nyomán az eddiginél Európa- és piacbarátabb kormány alakulhat Magyarországon.

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 5 százalékkal új csúcsra ugrott a Tisza Párt kétharmados győzelmével záruló voksolásra reagálva hétfőn, a három legmeghatározóbb hazai részvény, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama egyaránt történelmi rekordot döntött.