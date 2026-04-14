OTP: soha nem látott brutális célár érkezett – tavaszi szél hajthatja a bankpapírt az egekbe

Minden eddiginél magasabb árfolyam-várakozással állt elő az Autonomous Research a hazai bankpapírra. Optimistán látja az OTP részvénypiaci kilátásait a Morgan Stanley is a választások után.
K. T.
2026.04.14, 10:34
Frissítve: 2026.04.14, 11:23

Minden eddiginél magasabb célár érkezett az OTP Bank részvényeire, ami tovább fűtheti az első számú hazai bankpapír elképesztő raliját, amelynek a magyar országgyűlési választások eredménye adott újabb lendületet.

OTP, részvény, célár
A csúcsra ralizó OTP további 20 százalékkal érhet többet az Autonomous Research céláremelése alapján / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

A csúcson túl is ötödével lehet alulértékelt az OTP

Az Autonomous Research kedden kiadott elemzésében

54 184 forintra emelte a hazai blue chip részvény 12 havi célárát, ami igen kiemelkedő, 21 százalékos emelkedést vetít előre a jelenlegi történelmi csúcsról is.

Az elemzőház ezért továbbra is vételre ajánlja az OTP papírjait. Az Autonomous hosszú ideje a legoptimistábban látja a legnagyobb magyar hitelező kilátásait, az eddigi, 44 667 forintos árfolyam-várakozásukat épp a tegnapi kereskedés során szárnyalta túl a kurzus.

Az Autonomous Research az első elemzőház, amely a kétharmados ellenzéki győzelmet és a 16 éve kormányzó Fidesz jelentős vereségét eredményező vasárnapi országgyűlési választásokat követően felülvizsgálta az OTP-t.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 40 625 forint, ez 9 százalékkal marad el az aktuális árfolyamtól. Az OTP-t követő 14 befektetési szolgáltató közül 

  • kilenc vételt, 
  • négy tartást, 
  • egy pedig eladást javasol.

A Csányi Péter vezette nagybank pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol összesen 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyhatják jóvá a tulajdonosok. Az egy részvényre jutó 1100 forintos osztalék 2 százalékos hozamnak felel meg.

Optimista a Morgan Stanley is

Magyar Péter Európa-párti Tisza pártjának földcsuszamlásszerű választási győzelme pozitív katalizátorként hat az OTP Bankra – írják a Morgan Stanley elemzői egy elemzésükben.

Az amerikai befektetési bank elemzői szerint a hazai pénzintézet – amely magasan a legnagyobb súllyal szerepel a BUX indexben – profitálni fog a Magyarország és az EU közötti kapcsolatok normalizálódásából. Ha az új kormány több uniós forráshoz jut, az OTP sajáttőke-költségei valószínűleg csökkenni fognak, miközben a piaci bizalom jelentősen javulni fog – írják.

Ez viszont további növekedést eredményezhet a hitelállományban, különösen a vállalati szegmensben

– hangsúlyozzák a Morgan Stanley szakértői.

 OTP részvény
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP Bank részvényei 1,8 százalékos erősödéssel indították a keddi kereskedést, áprilisban ezzel már ötödével értékelődött fel a bankrészvény. Az év eleje óta 30 százalékot ralizott a kurzus.

Fekete öves nagy bank jönne be Magyarországra, konkurenst kap az OTP és az MBH Bank

Valószínűleg egy nehéz súlyú versenyző érkezik a magyar piacra, a legnagyobb magyar pénzintézetnek is konkurenciát állítva. A Bloomberg értesülései szerint ugyanis Lengyelország piacvezető hitelintézete, a PKO Bank Polski felgyorsítja a magyarországi fióknyitás lehetőségének vizsgálatát, miután a Tisza Párt vasárnap földcsuszamlásszerű győzelmet aratott.  Az OTP és az MBH Bank is készülhet a fokozódó piaci versenyre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu