OTP: soha nem látott brutális célár érkezett – tavaszi szél hajthatja a bankpapírt az egekbe

Minden eddiginél magasabb célár érkezett az OTP Bank részvényeire, ami tovább fűtheti az első számú hazai bankpapír elképesztő raliját, amelynek a magyar országgyűlési választások eredménye adott újabb lendületet.

A csúcson túl is ötödével lehet alulértékelt az OTP

Az Autonomous Research kedden kiadott elemzésében

54 184 forintra emelte a hazai blue chip részvény 12 havi célárát, ami igen kiemelkedő, 21 százalékos emelkedést vetít előre a jelenlegi történelmi csúcsról is.

Az elemzőház ezért továbbra is vételre ajánlja az OTP papírjait. Az Autonomous hosszú ideje a legoptimistábban látja a legnagyobb magyar hitelező kilátásait, az eddigi, 44 667 forintos árfolyam-várakozásukat épp a tegnapi kereskedés során szárnyalta túl a kurzus.

Az Autonomous Research az első elemzőház, amely a kétharmados ellenzéki győzelmet és a 16 éve kormányzó Fidesz jelentős vereségét eredményező vasárnapi országgyűlési választásokat követően felülvizsgálta az OTP-t.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 40 625 forint, ez 9 százalékkal marad el az aktuális árfolyamtól. Az OTP-t követő 14 befektetési szolgáltató közül

kilenc vételt,

négy tartást,

egy pedig eladást javasol.

A Csányi Péter vezette nagybank pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol összesen 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyhatják jóvá a tulajdonosok. Az egy részvényre jutó 1100 forintos osztalék 2 százalékos hozamnak felel meg.

Optimista a Morgan Stanley is

Magyar Péter Európa-párti Tisza pártjának földcsuszamlásszerű választási győzelme pozitív katalizátorként hat az OTP Bankra – írják a Morgan Stanley elemzői egy elemzésükben.

Az amerikai befektetési bank elemzői szerint a hazai pénzintézet – amely magasan a legnagyobb súllyal szerepel a BUX indexben – profitálni fog a Magyarország és az EU közötti kapcsolatok normalizálódásából. Ha az új kormány több uniós forráshoz jut, az OTP sajáttőke-költségei valószínűleg csökkenni fognak, miközben a piaci bizalom jelentősen javulni fog – írják.

Ez viszont további növekedést eredményezhet a hitelállományban, különösen a vállalati szegmensben

– hangsúlyozzák a Morgan Stanley szakértői.