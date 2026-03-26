Hivatalos: ennyi osztalékot ajánl az OTP – az is kiderült, mikor érkezik a juttatás

Az előzetesen jelzettnek megfelelően 300 milliárd forint osztalék kifietését javasolja az OTP igazgatósága a pénzintézet tavalyi eredményéből a közgyűlésnek.

A nagybank csütörtök reggel tette közzé az éves rendes közgyűlésének előterjesztéseit, közöttük a 2025-ös eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.

Ennyi osztalékot fizet idén az OTP

Az abban foglaltak szerint az OTP összesen 300 milliárd forintot fizetne ki az előző évben megtermelt adózás utáni eredményéből.

Az osztalék mértéke részvényenként 1071,43 forint. A jelenlegi árfolyamon ez hajszál híján 3 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a társaság alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz az OTP a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

A határozati javaslatból kiderül az is, hogy az osztalék kifizetésére 2026. június 1-jétől kerül sor az alapszabály szerint meghatározott eljárási rendnek megfelelően.

Az OTP április 17-én tartja éves rendes közgyűlését, a részvényesek ekkor hagyhatják jóvá az igazgatóság osztalékjavaslatát.

Az idei részvényesi juttatás 11 százalékkal magasabb a tavaly kifizetett összegnél, amikor a nagybank 270 milliárd forintot osztott vissza, részvényenként 964,3 forintot.

Brutálisan erős éven van túl a nagybank

Az OTP számára remekül alakult a 2025-ös év, a vezető hazai pénzintézet még sohasem termelt akkora nyereséget a bank, mint tavaly.

A teljes évet tekintve a csoportszintű nettó profit 7 százalékkal, 1146,3 milliárd forintra nőtt, ami új történelmi rekord, s egyben 21,6 százalékos ROE- (sajáttőke-arányos megtérülés) mutatót eredményezett.

A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 1944,6 milliárd forintra, míg a nettó jutalék 11 százalékkal, 604,3 milliárd forintra bővült.

Az összes bevétel forintban 11 százalékkal, árfolyamszűrten és a 2024-ben lezajlott román eladás hatása nélkül 12 százalékkal nőtt.