Románia után a Balkán felé is terjeszkedik a Raiffeisen

Az osztrák bank újabb felvásárlással terjeszkedne, már a célpont is megvan. A Raiffeisen a mostani ügylettel Horvátországban és Szlovéniában javítana a pozícióján.
K. B. G.
2026.04.09, 13:14
Frissítve: 2026.04.09, 13:46

A kisebb Addiko Bank felvásárlására tett ajánlatot a Raiffeisen Bank International, melynek keretében az osztrák pénzintézet Horvátországban javítaná a pozíciót és visszatérne Szlovénia piacára.

Egymás után jelenti be a felvásárlásokat a Raiffeisen / Fotó: ZUMAPRESS.com

A The Wall Street Journal információi szerint a Raiffeisen ajánlata részvényenként 23,05 euró készpénzt fizetne, ami egyenlő a kisebb bank részvényárfolyamának elmúlt hathavi súlyozott átlagával és a vevő szerint 20 százalékos prémiumot jelent egy külsős értékeléshez képest. Mindez az Addiko értékét 449,5 millió euróban határozza meg, miután nemrég a Raiffeisen Romániában megállapodott a Garanti megvásárlásáról

A Raiffeisen által kínált ár azonban közel 13 százalékkal elmarad az Addiko legutóbbi, 26 eurós záróárától.

Az ügylet a negyedik negyedévben zárulhat és a Raiffeisen már meglévő horvátországi pozícióit javítaná és segítené a bank visszatérését Szlovéniába is, ahol az osztrák bank a vállalati pénzügyek, befektetési banki üzletág és a kkv-szektor területén lát növekedési lehetőségeket. 

Nem az egész bank kell a Raiffeisennek

Ugyanakkor a tranzakció során a Raiffeisen eladná az Addiko szerbiai, boszniai és montenegrói leányvállalatait, amit a kisebb bank egyik részvényese, az Alta Pay venne meg. Ez utóbbi ügylet 2027 második felében zárulhat.

Az Addiko a Hypo Alpe Adria 2009-es átszervezéséből jött létre, miután az osztrák államtól mentőcsomagot kapott az év végén. 

A belföldi kiskereskedelmi részleget leválasztották, míg a nemzetközi részleget az Advent International magántőke-befektető és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vette meg és keresztelte át Addikóra.

A pénzintézet már korábban is felvásárlási célponttá vált, ám a szlovén Nova Ljubljanska Banka 2024-es kísérlete nem járt sikerrel. A Diplomat Pay és az Alta Pay összejátszása ugyanabban az évben az Európai Központi Bank (EKB) vizsgálatát is kiváltotta, melynek során a két befektető szavazati jogát is felfüggesztették. Ezután a Diplomat Pay eladta közel 10 százalékos tulajdonrészét, és a tiltást feloldotta az EKB, ugyanakkor a részvényesi szerkezet miatt aggályok miatt az osztalékfizetést gyakorlatilag betiltották.

