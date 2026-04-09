Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Képtelen magasabb sebességre kapcsolni a Mercedes, Kína behúzta a kéziféket

A német autógyártó Európában és Amerikában már kezd magára találni. A Mercedes kínai népszerűsége azonban tovább zuhant az utóbbi hónapokban.
K. B. G.
2026.04.09, 15:25
Frissítve: 2026.04.09, 15:39

Továbbra sem találja az előrevezető utat a Mercedes-Benz – derül ki az autógyártó legfrissebb eladási adataiból, melyek azért némi reménysugarat is felcsillantanak. A német vállalat az idei első negyedévben 499 700 személyautót és furgont adott el, ami 6 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A honlapján található tájékoztatóban azonban a Mercedes kiemelte, hogy a Kína nélkül számított szállítások már 5 százalékos növekedést mutatnak, elsősorban a jó európai és észak-amerikai teljesítménynek köszönhetően.

Tovább szenved Kínában a Mercedes

A Mercedes kínai eladásai azonban továbbra is zuhannak, a személyautók esetében 27 százalékkal csökkent a forgalom, a cég így 111 600 autót szállított az ázsiai országba. Bár a furgonok területén ennél is nagyobb, 86 százalékos volt a visszaesés Kínában, szemben a 419 400 világszerte eladott autóval, aminek közel negyede Kínában talált gazdára, a 80 300 furgon forgalmának a 800 darabos kínai eladás mindössze 1 százaléka.

Az általános csökkenés ellenére a tisztán elektromos járművek eladása 11 százalékkal nőtt, 

így a Mercedes 50 400 ilyen járművet szállított le. Ebből 44 300 volt személyautó, ami éves alapon 9 százalékos növekedés, míg az elektromos furgonok értékesítése 29 százalékos emelkedés után 6100 volt. A villanyautók eladásait Európa, ahol a növekedés 34 százalékos volt, és azon belül Németország (36 százalékos bővülés) hajtotta, és az új CLA modell.

A Mercedes rendelésállománya az elektromos CLA GLB és GLC modellekből pedig a cég szerint az év második feléig le van fedve, és az új S osztály iránti európai érdeklődés is felülmúlja a várakozásokat a januári indulás után. Azonban az továbbra is kérdéses, hogy a Mercedes a világ legnagyobb autópiacán, Kínában képes lesz-e visszanyerni régi fényét az egyre növekvő versenyben, ahol már sokszor a helyi márkákat választják a prémiumkategória kedvelői.

Az adatok hatására a Mercedes részvényei több mint 2 százalékot vesztettek az értékükből, ami még annak fényében is gyenge teljesítmény, hogy más autóipari cégek árfolyama is gynegült. Ugyanis az európai autógyártók többsége megúszta ennél kisebb mínusszal.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu