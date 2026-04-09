Rekordot döntött az európai élelmiszerimport

A kiugró import ellenére az EU kereskedelmi mérlege még mindig pozitív, de beszédes, hogy míg az exportot többnyire a feldolgozott élelmiszerek hajtják, az ehhez szükséges alapanyag jelentős részben az EU-n kívülről került beszerzésre. A versenyhátrány egyértelműen érezhető az európai agráriumban, hiszen a szigorú növényegészségügyi vagy állatjóléti feltételeket a brazil, ukrán vagy éppen marokkói termelőktől semmilyen szinten nem követelik meg. A számok tehát jól mutatják: az elmúlt időszak szabadkereskedelmi megállapodásai rendre hátrányosak voltak az európai mezőgazdaság számára.

Pozitív a mérleg az élelmiszerpiacon, de az ellentmondások egyértelműen látszanak

Az EU agrár-élelmiszeripari exportja tavaly közel 240 milliárd eurót tett ki, 50 milliárd euróval meghaladva az importot. A teljes képet árnyalja, hogy az import jóval nagyobb arányban, 9 százalékkal nőtt, történelmi magasságba emelve a behozatali oldali mutatókat, ami egyúttal a kereskedelmi többlet csökkenését is eredményezte. A rekordmértékű importban ugyan a kakaó és a kávé áremelkedése nagyban közrejátszott, de egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a Mercosur-országokból, Kanadából vagy Ausztráliából egyre nagyobb mennyiségű alapanyag áramlik be az EU-ba.

A mérleg ugyanis hiába pozitív, a kereskedelem szerkezete sokat elmond a helyzetről:

Az EU-ba irányuló importot az alapanyagok – kukorica, szója, zöldség-gyümölcs – túlsúlya jellemzi (főként Brazíliából, Ukrajnából és az USA-ból). Az exportot pedig a feldolgozott élelmiszerek dominálják (hústermékek, péksütemények, tejtermékek), melyek gyakran EU-n kívülről származó alapanyagokból készülnek.

Export: csökkent a Kínába és az Amerikába irányuló kivitel

Az unió gazdaságában kiemelt szerepet játszik az élelmiszeripar, amit az is mutat, hogy az EU teljes áruexportjának közel 10 százalékát az agrár-élelmiszeripari termékek teszik ki. Az export szerkezetében kiemelkedő súllyal vannak jelen a gabonaalapú készítmények (reggelizőpelyhek, müzlik, puffasztott szeletek) és a tejtermékek – nagyságrendileg 10-10 százalékos részesedéssel. Meghatározó még a bor és a csokoládé, illetve a cukrásztermékek kivitele is. A legnagyobb célpiac továbbra is Nagy-Britannia, amely a teljes export közel negyedét tette ki. A politikai változásokat viszont jól szemlélteti, hogy az EU második legnagyobb exportpiacára, az Egyesült Államokba irányuló kivitel 6 százalékkal csökkent, ahogy a Kínába irányuló export is mérséklődött (5 százalékkal), főként a vámháború okozta intézkedések miatt, Kína 2025 végétől akár bő 40 százalékos pótlólagos védővámot vetett ki számos európai uniós tejtermékre, válaszul a kínai elektromosautó-exportot érintő EU-s korlátozásokra. Az viszont már jócskán túlmutat a politikán és a fogyasztási szokások megváltozását mutatja, hogy a bor exportja általánosságban lecsökkent (közel 6 százalékkal), főként az amerikai és kínai piacokon tapasztalt gyengébb kereslet miatt.