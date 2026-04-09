Szerb-magyar gázvezeték: bebizonyosodott, amitől mindenki félt – a legrosszabbra készülhettek a Török Áramlatnál

A Magyar Nemzet által küldött megkeresésre adott hivatalos dokumentum szerint megalapozott a gyanú, hogy a megtalált eszközökből „szakértő személy robbanószerkezetet készíthetett volna”, és az ügyben egy lehetséges támadás előkészítése, valamint szabotázs és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, ki helyezhette el az eszközöket.

A kőolajvezetéknél talált robbanóeszközökről nyilatkoztak / Fotó: AFP

Robbanószerkezeteket találtak a Török Áramlatnál

A Magyar Nemzetnek megküldött ügyészségi válasz arra is kitér, hogy a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen, még április 5-én, az ügyészség utasítására végrehajtott terepkutatás során. A helyszínen Mladenka Manojlovics ügyész

személyesen végzett vizsgálatot.

A dokumentum hangsúlyozza: bár a megtalált eszközök jellege alapján felmerül a robbanószerkezet előállításának lehetősége és egy lehetséges támadás előkészítésének gyanúja, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen, és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, amely egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát. Az ügyészség ezért előzetes eljárás keretében folytatja a vizsgálatot, és további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

Vucsics gyors reakciója segített elkerülni a katasztrófát

A szerb hatóságok gyors fellépésének köszönhetően sikerült meghiúsítani a támadást. A szerb elnök korábban arról tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy „ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása”. Alekszandar Vucsics kijelentette, hogy egy ilyen tűz kialakulása esetén gyakorlatilag lehetetlen lett volna megakadályozni a súlyos következményeket.

Egyes nyugati médiumok azt sugallták, hogy a történet összefüggésben állhat a közelgő magyarországi választásokkal, és akár Szerbia is beavatkozhat a folyamatokba. Ezt a szerb elnök határozottan visszautasította. Kijelentette, hogy a szerb hadsereg soha nem avatkozott be sem hazai, sem külföldi választásokba, és az ilyen állításokat alaptalannak nevezte.