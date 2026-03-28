Erről az üzletről lemaradt az OTP: a vetélytárs nyerte a román bankért vívott csatát

Megveszi a román Garanti bankot a Raiffeisen International 591 millió euróért, tehát az osztrák pénzintézet kerülhet ki győztesen a spanyol BBVA tulajdonában lévő hitelezőért folytatott harcból.

A Raiffeisen mellett mások is pályáztak a Garantira

A Garantiért korábban az OTP is bejelentkezett, de az idei év elejére már csak a Raiffeisen, az ING és az Intesa maradt versenyben. A Bloomberg összefoglalója szerint a Raiffeisen ezzel a harmadik legnagyobb bankká válhat a román piacon, miután megszerzi a BBVA lízingcégét, a Motoractive IFN-t is az ügylet keretében.

Az osztrák bank szombaton azt is közölte, hogy a tranzakció eredményeként CET1 tőkemegfelelési mutatója 60 bázisponttal csökken, és 2026 végéig zárulhat le az ügylet. Ezzel szemben a BBVA CET1 mutatójának 10 bázispontos javulásáról számolt be, valamint arról, hogy 112 millió euró nyereséget könyvelhet el az eladáson.

A megállapodás új lendületet adhat a Raiffeisennek, mely évek óta próbál sikertelenül szabadulni orosz leányvállalatától, valamint 2 milliárd eurós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni lengyelországi devizahitel tevékenységén. A kelet-közép-európai régióban számos bank igyekszik felvásárlásokkal növeli részesedését a töredezett piacon.

Johan Strobl, a Raiffeisen leköszönő vezére szerint erre az osztrák bank erős tőkehelyzete lehetővé teszi mind az organikus, mind a felvásárlások segítségével történő növekedést. A Garanti mintegy 4 milliárd euró eszközállománnyal rendelkezett a tavalyi év végén, és nagyjából 2 százalékos részesedése volt a román piacon.