Ügyes spekuláció: nem vártak a SZIT szelvényvágására, már az osztalékjavaslat után eltették a biztos pénzt

Szerdán piaczáráskor tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a Shopper Park Plus. Az osztalékjavaslat részvényenként 92 eurócent, ami meghaladja az Erste elemzőinek február végén közölt 87 eurócentes előzetes becslését, s a tavalyi 84 eurócentes kifizetést is. Csütörtökön mégis csúnyán beadták a papírt: már a kereskedés első óráiban 200 ezer eurós forgalommal közel 4 százalékot zuhant. Mi történhetett? Lezárult az osztalékrali első szakasza.

Megvették a pletykát, eladták a hírt

Ha az árfolyamgrafikonra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Erste osztalékvárakozása 12 eurós árszinteken érte a piacot. Szerdán 13,5 eurón zárt a papír.

Aki a vedd meg a pletykát, add el a hírt (buy the rumour, sell the news) klasszikus stratégiát alkalmazta, másfél hónapos horizonton bő egy eurót kereshetett, a beszállási/kiszállási pontoktól függően, miközben az osztalék csupán egyetlen szűk eurót ígér, valamikor május végén.

Ráadásul, a szelvényvágásig még többször is hullámozhat az árfolyam:

amit nem könnyű lekötött pénzzel kiülni,

sőt, talán érdemesebb újra és újra meglovagolni.

Nem meglepő, ha a befektetők egy része gyorsan profitot realizált, eltéve a biztos pénzt.

Ez magyarázattal szolgálhat,

a várakozásokat meghaladó osztalékjavaslatot követő árfolyamesésre, mely a BUX délelőtti 1,5 százalékos korrekcióját is jóval felülmúlta.

A SZIT-osztalékra sem lehet mérget venni

A SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. A Shopper Park Plus is szabályozott ingatlanbefektetési társaság, vagyis SZIT. Ám a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat.

A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám annak kifizetése nem kötelező,

simán leszavazhatja a közgyűlés. Az úgynevezett elvárt osztalék:

a nettó nyereség 90 százaléka,

vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.

Ezért a piaci szereplők némi joggal tarthatják kockázatosnak az elvárt osztalékot, mindaddig, amíg a közgyűlés azt meg nem szavazza. Ennek fényében a Shopper Park esetében is