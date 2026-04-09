Ügyes spekuláció: nem vártak a SZIT szelvényvágására, már az osztalékjavaslat után eltették a biztos pénzt
Szerdán piaczáráskor tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a Shopper Park Plus. Az osztalékjavaslat részvényenként 92 eurócent, ami meghaladja az Erste elemzőinek február végén közölt 87 eurócentes előzetes becslését, s a tavalyi 84 eurócentes kifizetést is. Csütörtökön mégis csúnyán beadták a papírt: már a kereskedés első óráiban 200 ezer eurós forgalommal közel 4 százalékot zuhant. Mi történhetett? Lezárult az osztalékrali első szakasza.
Megvették a pletykát, eladták a hírt
Ha az árfolyamgrafikonra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Erste osztalékvárakozása 12 eurós árszinteken érte a piacot. Szerdán 13,5 eurón zárt a papír.
Aki a vedd meg a pletykát, add el a hírt (buy the rumour, sell the news) klasszikus stratégiát alkalmazta, másfél hónapos horizonton bő egy eurót kereshetett, a beszállási/kiszállási pontoktól függően, miközben az osztalék csupán egyetlen szűk eurót ígér, valamikor május végén.
Ráadásul, a szelvényvágásig még többször is hullámozhat az árfolyam:
- amit nem könnyű lekötött pénzzel kiülni,
- sőt, talán érdemesebb újra és újra meglovagolni.
Nem meglepő, ha a befektetők egy része gyorsan profitot realizált, eltéve a biztos pénzt.
Ez magyarázattal szolgálhat,
a várakozásokat meghaladó osztalékjavaslatot követő árfolyamesésre, mely a BUX délelőtti 1,5 százalékos korrekcióját is jóval felülmúlta.
A SZIT-osztalékra sem lehet mérget venni
A SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. A Shopper Park Plus is szabályozott ingatlanbefektetési társaság, vagyis SZIT. Ám a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat.
A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám annak kifizetése nem kötelező,
simán leszavazhatja a közgyűlés. Az úgynevezett elvárt osztalék:
- a nettó nyereség 90 százaléka,
- vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.
Ezért a piaci szereplők némi joggal tarthatják kockázatosnak az elvárt osztalékot, mindaddig, amíg a közgyűlés azt meg nem szavazza. Ennek fényében a Shopper Park esetében is
várható újabb osztalékrali, ha április végén a közgyűlés dönt az elvárt osztalék kifizetéséről.
Stratégiák az osztalékraliban
Az osztalékrali akár már a közgyűlési előterjesztések előtti hetekben kibontakozhat, de lehet felhúzás a fordulónapot megelőző időszakban is. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ami a remegő kezű kisbefektetőknek is remek lehetőségeket kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.
- Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve az árfolyam-emelkedésből származó biztos pénzt.
- Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályt.
- Néha meglepően gyorsan visszaépül az árfolyam, s így duplán fizet a papír.
- Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt, abban bízva, az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást, s a különbség évesítve szép hozam a néhány napos lekötésre.