Ügyes spekuláció: nem vártak a SZIT szelvényvágására, már az osztalékjavaslat után eltették a biztos pénzt

Gáláns osztalékjavaslatot terjeszt az április végi közgyűlés elé a Shopper Park Plus, mégis szórják az ingatlanos kispapírt. Nem véletlenül. Az osztalékrali első szakaszának bő egyeurós emelkedése biztos profitot hozott, míg a részvényenként szűk 1 eurós osztalék egyelőre csak ígéret. A közgyűlés után újabb forduló jöhet.
Faragó József
2026.04.09, 13:16
Frissítve: 2026.04.09, 13:38

Szerdán piaczáráskor tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a Shopper Park Plus. Az osztalékjavaslat részvényenként 92 eurócent, ami meghaladja az Erste elemzőinek február végén közölt 87 eurócentes előzetes becslését, s a tavalyi 84 eurócentes kifizetést is. Csütörtökön mégis csúnyán beadták a papírt: már a kereskedés első óráiban 200 ezer eurós forgalommal közel 4 százalékot zuhant. Mi történhetett?  Lezárult az osztalékrali első szakasza.

Osztalékrali: sokan már az első árfolyamhullám után felmarják a biztos pénzt, s elégedetten távoznak / Fotó: Vémi Zoltán

Megvették a pletykát, eladták a hírt

Ha az árfolyamgrafikonra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Erste osztalékvárakozása 12 eurós árszinteken érte a piacot. Szerdán 13,5 eurón zárt a papír. 

Aki a vedd meg a pletykát, add el a hírt (buy the rumour, sell the news) klasszikus stratégiát alkalmazta, másfél hónapos horizonton bő egy eurót kereshetett, a beszállási/kiszállási pontoktól függően, miközben az osztalék csupán egyetlen szűk eurót ígér, valamikor május végén.  

Ráadásul, a szelvényvágásig még többször is hullámozhat az árfolyam:

  • amit nem könnyű lekötött pénzzel kiülni, 
  • sőt, talán érdemesebb újra és újra meglovagolni.

Nem meglepő, ha a befektetők egy része gyorsan profitot realizált, eltéve a biztos pénzt.  

Ez magyarázattal szolgálhat,

 a várakozásokat meghaladó osztalékjavaslatot követő árfolyamesésre, mely a BUX délelőtti 1,5 százalékos korrekcióját is jóval felülmúlta.    

A SZIT-osztalékra sem lehet mérget venni

A SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. A Shopper Park Plus is szabályozott ingatlanbefektetési társaság, vagyis SZIT. Ám a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat. 

A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám annak kifizetése nem kötelező,

 simán leszavazhatja a közgyűlés.  Az úgynevezett elvárt osztalék:

  • a nettó nyereség 90 százaléka,
  • vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.  

Ezért a piaci szereplők némi joggal tarthatják kockázatosnak az elvárt osztalékot, mindaddig, amíg a közgyűlés azt meg nem szavazza. Ennek fényében a Shopper Park esetében is 

várható újabb osztalékrali, ha április végén a közgyűlés dönt az elvárt osztalék kifizetéséről. 

Stratégiák az osztalékraliban

Az osztalékrali akár már a közgyűlési előterjesztések előtti hetekben kibontakozhat, de lehet felhúzás a fordulónapot megelőző időszakban is. A rali során jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ami a remegő kezű kisbefektetőknek is remek lehetőségeket kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.

  • Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve az árfolyam-emelkedésből származó biztos pénzt. 
  • Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályt. 
  • Néha meglepően gyorsan visszaépül az árfolyam, s így duplán fizet a papír. 
  • Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt, abban bízva, az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást, s a különbség évesítve szép hozam a néhány napos lekötésre. 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
