Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Megirigyelte a magyar védett árakat Orbán szövetségese: keményen üzent a Molnak és az Orlennek a miniszterelnök

A kormányzati beavatkozással együtt is drága a tankolás Csehországban. Andrej Babis az üzemanyagárak csökkenését várja a Moltól és az Orlentől. A világpiaci árak alakulása azonban nem az ő malmára hajtja a vizet.
2026.04.09, 13:29
Frissítve: 2026.04.09, 13:50

Andrej Babis cseh miniszterelnök felszólította az Orlen és a Mol vállalatokat az üzemanyagárak jelentős csökkentésére. A kormányfő véleménye szerint a legnagyobb csehországi forgalmazók a kőolaj világpiaci árának csökkenése ellenére két koronával megemelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat. Ezért arra számít, hogy még csütörtökök a töltőállomásokon az üzemanyagárak drasztikusan csökkenni fognak – számolt be róla a Denik cseh hírportál.

Andrej Babis cseh miniszterelnök az üzemanyagárak csökkenését várja a Moltól és az Orlentől / Fotó: Halil Sagirkaya / AFP

Andrej Babis erről a közösségi médiában, az X platformon közzétett videóüzenetében beszélt. A két megszólított vállalat egyelőre nem reagált a miniszterelnök felhívására.

A cseh kormány a múlt héten döntött az üzemanyag-forgalmazók árrésének maximalizálásáról (vagyis lényegében egy árrésstopról), egyúttal jóváhagyta a dízel jövedéki adójának csökkentését is. További intézkedésként naponta meghatározzák az üzemanyagok legmagasabb megengedett árát, amelyet a pénzügyminisztérium hirdet ki.

A szaktárca a csütörtöki napra a maximális árakat literenként 49,40 cseh koronában (mintegy 764 forint) állapította meg a gázolaj, illetve 43,05 koronában (csaknem 665 forint) a benzin esetében. Az árplafon így a szerdai szinthez képest enyhén csökkent, azonban továbbra is meghaladja a hét eleji átlagárat.

Csehországban tehát még a kormányzati beavatkozással együtt is kedvezőtlenebb a helyzet, mint Magyarországon, nálunk ugyanis a védett áron a benzin literjét 595 forintért, a gázolaj literjét pedig 615 forintért tankolhatjuk.

Alacsonyabb üzemanyagárakat szeretne Babis

„A piac fő szereplői, a PKN Orlen és a Mol, miközben a tőzsdei árak 15 százalékkal estek, érthetetlen módon két koronával megemelték a nagykereskedelmi árakat. Ez egyáltalán nem tetszik nekem” – jelentette ki Babis. A cseh miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a kormány a múlt héten 100 ezer tonna kőolajat adott kölcsön az állami vésztartalékokból az Orlennek. Ezért arra kéri a vállalatokat, hogy tisztességesen járjanak el.

„Remélem, hogy ez tévedés volt, és azt várom, hogy ma az árak drasztikusan csökkenjenek” – tette hozzá a miniszterelnök.

Az üzemanyagokra vonatkozó árplafon legutóbbi módosítása szerdán lépett hatályba. A régiók számos töltőállomásán azonban az árak nem változtak a bevezetést követően, mivel már kedden is a kormány által meghatározott maximális szint alatt kínálták az üzemanyagokat. Prágában ezzel szemben az benzinutak jelentős része a maximálisan engedélyezett árakhoz igazította árait. Egyes kutaknak így a keddi szinthez képest enyhén csökkenteniük kellett a gázolaj árát, ezt azonban gyakran a benzin drágításával ellensúlyozták.

Azonban könnyen lehet, hogy Andrej Babis árcsökkenésre vonatkozó reményei hamar szertefoszlanak, ugyanis az olaj világpiaci ára csütörtök délelőtt már ismét emelkedett, és újra elérte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.

A lengyelek kérnék a legtöbbet a benzinért Magyarországon, de ők se tehetik – a magyar védett árnál szinte nincs alacsonyabb

Hónapok óta világszerte drágul az üzemanyag. Az eddigi áprilisi magyarországi piaci átlagár a 95-ös benzin esetében 680,06 forint a Holtankoljak adatai szerint. A magyarországi autósok azonban ennél kevesebbet fizetnek, mert a kormány március 10-én a normál benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét 615 forintban maximálta. Bár a magyar piacon van elég üzemanyag, az részben a biztonsági készletekből, részben importból származik.

A diszkontárral dolgozó Lukoil-hálózat helyét átvevő, lengyel Orlen cég 712,28 forintért mérte a benzin literjét, mögötte a Mobil Petrol állt 705,71 literrel, majd a Shell, az OMV és a Mol következett, az utóbbi már 700 forint alatti árral. A diagramon szereplő tizenhárom hálózat közül a kelet-magyarországi Oplus volt a legolcsóbb 666 forintos egységárral, utána az Auchan áruházlánc kútjai következtek. A Holtankoljak a hálózatoktól származó adatokat közli, illetve azokból dolgozik.

A literenként 595 forintnál befagyasztott magyarországi benzinárnál csak három uniós országban alkalmaztak átlagosan alacsonyabb piaci árat a Holtankoljak táblázata szerint április 1-jén:

  • Máltán,
  • Bulgáriában
  • és Spanyolországban,

illetve néhány további, unión kívüliben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
