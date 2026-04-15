Lefordult a Richter, visszapattant a 4iG és az Opus Global
Többségükben mínuszban jártak a meghatározó európai részvényindexek a pesti tőzsde kicsengetésekor. Egyedül a német DAX-ban volt még egy kis nyereség.
A befektetők izgatottan várják a híreket, hogy valóban sor kerül-e újabb tárgyalási fordulóra Irán és az Egyesült Államok között a következő napokban. A piaci hangulat az utóbbi időben javult, annak ellenére, hogy a tárgyalások első fordulója kudarcot vallott. A feszültség enyhülésébe vetett bizalmat erősíti a még mindig fennálló tűzszünet is.
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak elmondta, hogy az iráni háború a végéhez közeledik. Korábban pedig telefonon a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy „valami történhet” Pakisztánban „a következő két napban”, további részleteket azonban nem közölt.
Idehaza a BUX nyeresége délután már a nullához közelített, de a pesti tőzsde vezető indexe egy huszáros rohammal végül 139 499 ponton zárt, ami 0,4 százalékos emelkedésnek felel meg.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 50 milliárd forintot.
Az OTP részvényárfolyama 0,7 százalékkal, 44 300 forintra nőtt. A pénzintézeti csoport megkapta az engedélyt az újabb részvényvisszavásárlási programra az MNB-től.
A Mol 0,6 százalékkal, 4426 forintra erősödött. Az olajárak gyakorlatilag stagnáltak szerdán. A WTI hordója jelenleg 91,72 dolláron, a Brenté 94,94 dolláron áll.
A Richter kurzusa eközben 1,1 százalékkal, 12 830 forintra esett. Az erős forint meglehetősen kedvezőtlen a bevételeit főként dollárban termelő gyógyszergyártóra nézve.
A Magyar Telekom 2336 forinton zárta a szerdai kereskedést, ami 0,6 százalékos csökkenést jelent keddi záróárához mérten.
Erőteljesen vissapattant ugyanakkor a 4iG és az Opus Globál is. Előbbi 10 százalékkal, 2488 forintra, utóbbi 5,1 százalékkal, 382,5 forintra lőtt ki. Persze mindkét papírnak van mit ledolgoznia korábbi veszteségeikre tekintettel.
A forint valamelyest gyengült. Az euró jegyzése nagyjából 0,3 százalékkal, 364,52 forintra erősödött a bankközi devizapiacon.