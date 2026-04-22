A Tesla most is meglepetéssel szolgált: már az idén jön a robotaxi és a humanoid robot
Meglepetésekkel szolgált a Tesla New York-i tőzsdezárás után publikált első negyedéves beszámolója, amelyben 16 százalékkal magasabb, 22,38 milliárd dolláros bevételről és 17 százalékkal megugró 477 millió dolláros adózott nyereségről adtak hírt. Emellett a szabad készpénzállomány 1,44 milliárd dolláros tétele is meglepő volt, mivel sokan 1,5 milliárd dollárt vártak ezen a soron – de negatív előjellel.
A pozitív fordulat hátterében az áll, hogy a társaság egyelőre nem költi eszeveszett tempóban a befolyó pénzt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, a robotaxizásra, és az autonóm vezetést lehetővé tevő szoftverfejlesztésre. A magasabb bevételt úgy érték el, hogy autókiszállításaik az első negyedévben a vártnál lassabb ütemben, 6,8 százalékkal nőttek csak.
Nőttek ugyan a Tesla autóeladásai, de nem eléggé
A Tesla elektromos autóiból 358 ezer fogyott, ez 7-14 ezerrel kevesebb a vártnál. Ennek egyrészt a világpiaci verseny erősödése, a kínai konkurencia előretörése a felelős, valamint Donald Trump amerikai elnök, aki tavaly szeptember végi hatállyal eltörölte az elektromos autók vásárlása és lízingje esetében addig garantált 7500 dollárig terjedő adókedvezményt, s ezzel lábon lőtte az iparágat.
Amely azért lassan kiheveri ezt a csapást. A Tesla az adókedvezmények megvonására válaszul a 40 ezer dollár alatti kategóriába szorított, lecsupaszított Standard modellvariációkkal lépett a piacra, de ezek finoman szólva nem hoztak bombasikert.
Elon Musk cége a minap jelentette be, hogy tényleg dolgozik egy szuperolcsó, 25 ezer dollárba, azaz tízmillió forintnál is kevesebbe kerülő elektromos mini SUV-n, de a járműről annak 4,28 méteres hosszúságán kívül más adatot nem közölt. A mini SUV gyártását Kínában kezdik, de az európai összeszerelés is a tervek között szerepel.
A Cybercab sorozatgyártása még az idén megindul
Igaz, a megfizethető Tesla luftballonjából Elon Musk már nem egyszer kieresztette a levegőt, könnyen lehet, hogy ennek a projektnek is ez lesz a vége. Határidőket szerencsére ezzel kapcsolatban nem közölt a Tesla, úgyhogy nem lesz mit számon kérni a cégvezetésen.
Musk legutóbb 2024-ben a Model 2 miniszedán fejlesztését fújta le, hogy a következő éra várt sikerterméke, a pedálok és kormány nélküli robotaxi, a Cybercab gyártásának előkészítésére fókuszálhasson. Ez az idén el is indul valamikor. Azt már a megelőző, gyorsjelentés ismertetésekor jelezte a cégvezetés, hogy a matuzsálemi kort megélt
- Model S
- és a Model X
gyártását tavasszal végleg leállítják, hogy helyet csináljanak a Cybercab és a Tesla humanoid robotja, az Optimus sorozatgyártásához.
A nevadai Fremontban lévő Gigafactoryt első Optimus-gyártósorát a második negyedévben kezdik felszerelni, évi egymillió humanoid robot kibocsátására méretezve. Az egyértelmű csalódást okozó Cybertruckról viszont még nem mondtak le, sőt a futurisztikus pickupot az Egyesült Arab Emírségek piacára is bevezették az idén.
A befektetők ahogy eddig is, ezután is bizalmat szavaznak Musknak
Autófronton még újdonság, hogy lassan – még az idén – a Semi elektromos nyerges vontatójuk is megérik a tömeggyártásra, sok évvel a meghirdetett határidő után.
A Tesla árfolyama 4 százalékkal emelkedett a gyorsjelentés publikálása után az elektronikus kereskedésben, ebben szerepet játszhatott pár olyan jó hír, amely az autógyártóból mesterséges intelligencia által vezérelt technológiai óriássá átalakuló társaság robotaxi és robotikai üzletágából származott, a piac ugyanis ebben látja a jövő növekedési sztoriját.
Fremont mellett a texasi Austinban lévő Tesla-gigagyár is ontani fogja az Optimusokat, évi tízmillió darabos volument jelentettek be most, de egyelőre az előkészületi fázisnál járnak, ott határidőt nem is közöltek. Jó hírek jöttek az energiatárolási rendszereket készítő Tesla érdekeltség felől is, amelynek forgalma és megrendelés-állománya egyaránt megnőtt az energiaéhes világban.