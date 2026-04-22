Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
tőzsde
OTP
BUX
Magyar Telekom Nyrt.
Mol
Richter

Jön a nafta, begyújtotta a rakétákat a Mol – csörlőn húzza a pesti tőzsdét az olajvállalat

A Barátság kőolajvezeték újraindítása kifejezetten jó hír az olajtársaság számára. A pesti tőzsde erősödését az OTP kivételével a többi blue chip teljesítménye is segítette.
K. B. G.
2026.04.22, 14:08
Frissítve: 2026.04.22, 15:38

A Mol vezette szerda délután magasabbra a pesti tőzsdét, miután az olajtársaság közölte, hogy csütörtökön már megérkeznek az első olajszállítmányok a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX így annak ellenére is zöldben állt 2 óra körül, hogy a mutató legnagyobb összetevőjének, az OTP-nek az árfolyama gyengült és az európai tőzsdék is inkább csak stagnáltak. A BUX közel 1 százalékos erősödés után a 137 ezer pontot közelítette kora délután.

Jó napja van a pesti tőzsdének / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol húzza a pesti tőzsdét

A Mol finomítói alapvetően az orosz olaj feldolgozására vannak optimalizálva, melyek szállítása is a Barátság kőolajvezetéken a legolcsóbb, ráadásul az olajtársaság vitorláját a nemzetközi fejlemények hátszele is dagasztotta, hiszen bár az iráni tűzszünetet meghosszabbították, béketárgyalásokra nem került sor. A Hormuzi-szoros így továbbra is zárva maradhat, ami felfelé hajtja az olajárakat, így az európai olajszektor is felfelé mozdult szerdán. 

A magyar vállalat részvényeinek több mint 3 százalékos erősödése azonban lekörözi a legtöbb európai versenytársa teljesítményét, hiszen a legnagyobb európai olajtársaságok csak 1-2 százalék közötti mértékben drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 236 HUF 0 / +3,67 %
Forgalom: 3 197 265 304 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az európai bankszektor számára már korántsem ennyire kedvező az elhúzódó bizonytalanság, ami az OTP árfolyamán is nyomot hagyott, a pénzintézet részvényei így némileg gyengültek a kereskedés során, de később az előző napi záróárat közelítették. A másik két blue chip szintén sokat segített a BUX ralijában, hiszen a Richter a nap folyamán történelmi csúcsot is döntött és 13 330 forintig emelkedett, 

 richter
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 340 HUF 0 / +1,06 %
Forgalom: 3 879 822 300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

míg a Magyar Telekom részvényei több mint 2 százalékos erősödés után átlépték a 2500 forintos szintet. 

A távközlési cég így már csak karnyújtásnyira van a 2000-ben elért, sokáig megdönthetetlennek tűnő történelmi maximumától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 502 HUF 0 / +2,29 %
Forgalom: 1 534 572 826 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
