Jön a nafta, begyújtotta a rakétákat a Mol – csörlőn húzza a pesti tőzsdét az olajvállalat

A Mol vezette szerda délután magasabbra a pesti tőzsdét, miután az olajtársaság közölte, hogy csütörtökön már megérkeznek az első olajszállítmányok a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX így annak ellenére is zöldben állt 2 óra körül, hogy a mutató legnagyobb összetevőjének, az OTP-nek az árfolyama gyengült és az európai tőzsdék is inkább csak stagnáltak. A BUX közel 1 százalékos erősödés után a 137 ezer pontot közelítette kora délután.

A Mol húzza a pesti tőzsdét

A Mol finomítói alapvetően az orosz olaj feldolgozására vannak optimalizálva, melyek szállítása is a Barátság kőolajvezetéken a legolcsóbb, ráadásul az olajtársaság vitorláját a nemzetközi fejlemények hátszele is dagasztotta, hiszen bár az iráni tűzszünetet meghosszabbították, béketárgyalásokra nem került sor. A Hormuzi-szoros így továbbra is zárva maradhat, ami felfelé hajtja az olajárakat, így az európai olajszektor is felfelé mozdult szerdán.