Rendkívüli bejelentést tett a Mol a Barátság kőolajvezetékről: befejezték a javítást, vége a vis maiornak

Befejeződött a javítás a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán – tette közzé a Mol. Az olajszállítás január 27. óta tartó kiesése Magyarországon üzemanyag-ellátási nehézséget okozott.

A Mol finomítója az orosz olajra specializálódott / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján – írja az MTI.

A Mol szerda déltől számíthat arra, hogy érkezik az orosz olaj a Barátságon

Azt egy iparági forrástól lehetett tudni már, hogy ma délben megindulhat a szállítás, a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.

A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem közölte az olaj mennyiségét.

A Reuters viszont a szállításnak csak a délutáni indításáról vél tudni.

Az olajszállítás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadás után dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.

A kőolaj azért nem érkezik január 27. óta a Barátság kőolajvezetéken, mert orosz támadás ért egy tartályt, amely a vezeték közelében volt. Ugyanakkor

az ukrán fél azt állította, hogy az olajat műszaki okokból nem tudja továbbítani,

míg a magyar és a szlovák kormány határozott álláspontja szerint ez a műszaki ok nem létezik.

Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben döntöttek a tranzit leállításáról. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés.

Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt, holott azt az Európai Tanács már jóváhagyta. Orbán Viktor döntése feldühítette a 27 tagú blokk számos tagját. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.