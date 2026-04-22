Rendkívüli bejelentést tett a Mol a Barátság kőolajvezetékről: befejezték a javítást, vége a vis maiornak
Befejeződött a javítás a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán – tette közzé a Mol. Az olajszállítás január 27. óta tartó kiesése Magyarországon üzemanyag-ellátási nehézséget okozott.
A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján – írja az MTI.
A Mol szerda déltől számíthat arra, hogy érkezik az orosz olaj a Barátságon
Azt egy iparági forrástól lehetett tudni már, hogy ma délben megindulhat a szállítás, a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.
A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem közölte az olaj mennyiségét.
A Reuters viszont a szállításnak csak a délutáni indításáról vél tudni.
Az olajszállítás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadás után dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.
A kőolaj azért nem érkezik január 27. óta a Barátság kőolajvezetéken, mert orosz támadás ért egy tartályt, amely a vezeték közelében volt. Ugyanakkor
- az ukrán fél azt állította, hogy az olajat műszaki okokból nem tudja továbbítani,
- míg a magyar és a szlovák kormány határozott álláspontja szerint ez a műszaki ok nem létezik.
Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben döntöttek a tranzit leállításáról. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés.
Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt, holott azt az Európai Tanács már jóváhagyta. Orbán Viktor döntése feldühítette a 27 tagú blokk számos tagját. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.
Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna
A Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy
24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.
Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik a négy éve dúló, Oroszország által indított háborúban. Az idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, a pénze a közgazdászok szerint júniusra nagyon megfogyatkozik az uniós hitel nélkül.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa kedden azt mondta, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első részét. A Kreml korábban a nap folyamán azt közölte, hogy Oroszország technikailag kész arra, hogy újból olajat továbbítson az olajvezetéken. Ugyanakkor moszkvai iparági források szerint május 1-jétől leállítják a kazah olaj Németországba történő szállítását a Druzsba különálló ágán keresztül.
A szlovák és magyar kormány is feladja a vétót
Pozitívan nyilatkozott a szlovák kormány is a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán.
Ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia kész jóváhagyni az EU huszadik, Oroszországgal szembeni szankciós csomagját
– jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter kedden éjjel, az Európai Unió Tanácsának ülése után. Jelezte, hogy készen állnak az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mert úgy értékelték, hogy annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor teszik meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken megérkezik az orosz kőolaj Szlovákiába.
Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk. Tájékoztattam a kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez politikai döntés, amely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra
– jelentette ki Juraj Blanár, akit a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézett.