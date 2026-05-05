Annyira nincs kereslet a covid elleni oltásokra, hogy bezárhatja több gyárát a híres vakcinagyártó Németországban – közel kétezer főt rúghatnak ki

A BioNTech biotechnológiai vállalat több németországi és nemzetközi gyártóüzemét bezárja, és még 2026-ban teljesen leállítja a koronavírus-vakcina gyártását Németországban. A döntés nyomán akár 1860 munkahely szűnhet meg a jelenleg közel 8400 főt foglalkoztató cégnél – írja a Handelsblatt.

A BioNTech inkább rákgyógyszereket fejlesztene / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A radikális átalakulás hátterében a koronavírus-oltóanyagok iránt tapasztalható, a pandémia lezárulta óta tartósan alacsony kereslet áll. A cég az elbocsátásokat azzal is indokolja, hogy a felvásárolt tübingeni riválistól, a CureVac-tól többletkapacitásokat örökölt.

A koronavírus-vakcina gyártását teljes egészében a Pfizer veszi át, míg a fejlesztés alatt álló Pumitamig nevű rákgyógyszer előállítását a Bristol Myers Squibb vállalja magára. Az oltóanyag-gyártásból származó bevételeken a Pfizer és a BioNTech nagyjából fele-fele arányban osztozik. A vállalat 2027 végéig bezárja idar-obersteni, marburgi és szingapúri üzemeit, valamint a CureVac volt telephelyeit is.

Az átszervezés egybeesik a vállalat élén bekövetkező váltással

Az alapítók, Ugur Sahin és Özlem Türeci márciusban jelentette be, hogy az év végéig elhagyja a BioNTechet. A két kutató új céget alapít, amely a következő generációs mRNS-technológián alapuló gyógyszerek fejlesztésére összpontosít majd. A bejelentés a BioNTech-részvények akár 20 százalékos zuhanását okozta.

A BioNTech üzemi tanácsai ellenállást helyeztek kilátásba a menedzsment tervei ellen, és átláthatóságot követeltek a vállalat jövőjével kapcsolatban. „A mainzi munkavállalókat a vezetés teljes tájékozatlanságban tartja azzal kapcsolatban, hogy Sahin és Türeci új mRNS-kutatócégének alapítása milyen következményekkel jár" – mondta Natalie Krimmel, a BioNTech üzemi tanácsának elnöke.

Az IGBCE vegyipari és biotechnológiai szakszervezet szintén élesen bírálta a tervezett leépítéseket. „Most lelkiismeretlenül áldozzák fel a termelést, csakhogy lenyűgözzék a részvényeseket" – fogalmazott Roland Strasser, az IGBCE rajnai-pfalzi és saar-vidéki területi vezetője, aki szerint a lépés rontja Németország gyógyszer- és biotechnológiai ágazatának ellenállóképességét.