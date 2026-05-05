Annyira nincs kereslet a covid elleni oltásokra, hogy bezárhatja több gyárát a híres vakcinagyártó Németországban – közel kétezer főt rúghatnak ki
A BioNTech biotechnológiai vállalat több németországi és nemzetközi gyártóüzemét bezárja, és még 2026-ban teljesen leállítja a koronavírus-vakcina gyártását Németországban. A döntés nyomán akár 1860 munkahely szűnhet meg a jelenleg közel 8400 főt foglalkoztató cégnél – írja a Handelsblatt.
A radikális átalakulás hátterében a koronavírus-oltóanyagok iránt tapasztalható, a pandémia lezárulta óta tartósan alacsony kereslet áll. A cég az elbocsátásokat azzal is indokolja, hogy a felvásárolt tübingeni riválistól, a CureVac-tól többletkapacitásokat örökölt.
A koronavírus-vakcina gyártását teljes egészében a Pfizer veszi át, míg a fejlesztés alatt álló Pumitamig nevű rákgyógyszer előállítását a Bristol Myers Squibb vállalja magára. Az oltóanyag-gyártásból származó bevételeken a Pfizer és a BioNTech nagyjából fele-fele arányban osztozik. A vállalat 2027 végéig bezárja idar-obersteni, marburgi és szingapúri üzemeit, valamint a CureVac volt telephelyeit is.
Az átszervezés egybeesik a vállalat élén bekövetkező váltással
Az alapítók, Ugur Sahin és Özlem Türeci márciusban jelentette be, hogy az év végéig elhagyja a BioNTechet. A két kutató új céget alapít, amely a következő generációs mRNS-technológián alapuló gyógyszerek fejlesztésére összpontosít majd. A bejelentés a BioNTech-részvények akár 20 százalékos zuhanását okozta.
A BioNTech üzemi tanácsai ellenállást helyeztek kilátásba a menedzsment tervei ellen, és átláthatóságot követeltek a vállalat jövőjével kapcsolatban. „A mainzi munkavállalókat a vezetés teljes tájékozatlanságban tartja azzal kapcsolatban, hogy Sahin és Türeci új mRNS-kutatócégének alapítása milyen következményekkel jár" – mondta Natalie Krimmel, a BioNTech üzemi tanácsának elnöke.
Az IGBCE vegyipari és biotechnológiai szakszervezet szintén élesen bírálta a tervezett leépítéseket. „Most lelkiismeretlenül áldozzák fel a termelést, csakhogy lenyűgözzék a részvényeseket" – fogalmazott Roland Strasser, az IGBCE rajnai-pfalzi és saar-vidéki területi vezetője, aki szerint a lépés rontja Németország gyógyszer- és biotechnológiai ágazatának ellenállóképességét.
A BioNTech már tavaly bejelentette, hogy két éven belül 950–1350 teljes munkaidős állást szüntet meg, a pontos leépítés mértéke egyelőre nem ismert. Most azonban teljes körű kivonulás következik a felsorolt telephelyekről, így összesen 1860 munkahely szűnhet meg.
A BioNTech rákgyógyszereket fejlesztene
Az átszervezés lezárultával a BioNTech 2029-től évi mintegy 500 millió eurós megtakarítással számol, amelyet teljes egészében a rákgyógyszerek fejlesztésébe kíván visszaforgatni. 2030-ra a vállalat vezető onkológiai szereplővé kíván válni.
A befektetők figyelmének középpontjában a Pumitamig áll: ez a mell- és tüdőrák ellen kifejlesztett biszpecifikus antitest a cég legígéretesebb hatóanyag-jelöltjének számít, és potenciálisan a világ egyik legfontosabb rákgyógyszerévé válhat. Klinikai vizsgálatokban jelenleg a piac legsikeresebb rákgyógyszerével, a Keytruda-val mérik össze.
A BioNTech kapcsán a lap megjegyzi: árbevétele az első negyedévben 118 millió euróra csökkent, nettó vesztesége – a rákgyógyszerek kutatására fordított növekvő kiadások miatt – 531,9 millió euróra bővült, jócskán elmaradva az elemzők 557 milliós várakozásától. A vállalat megerősítette éves előrejelzését, és legfeljebb egymilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg – ezt a részvényesek kedvezően fogadták.
