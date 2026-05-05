Új energiaprojektek a láthatáron: az INEOS és a Shell együtt terjeszkedik

Az INEOS Energy kedden bejelentette, hogy a Shell Offshore-ral, a Shell leányvállalatával közösen fektet be olaj- és gázkutatási, valamint fejlesztési lehetőségekbe a Mexikói-öbölben – számolt be a Reuters.

Az INEOS közlése szerint a kutatási célpontok az Appomattox platformhoz beköthető távolságon belül helyezkednek el.

A brit vegyipari és energetikai konglomerátum 21 százalékos részesedést szerez az érintett eszközökben, az ügylet értékét azonban nem hozták nyilvánosságra. A részesedés összhangban van a vállalat Appomattoxban, Rydbergben, a közelmúltbeli Nashville-felfedezésben és a Mattox vezetékben meglévő tulajdoni hányadával.

A partnerség kezdetben három kutatási és termelési lehetőségre összpontosít: a Shell Fort Sumter-felfedezésére, a Sisco kutatófúrásra, valamint egy további kutatófúrásra, amelyet 2030 végéig terveznek megvalósítani.

A Shell korábban megállapodott a kanadai ARC Resources felvásárlásáról, ami a vállalat legnagyobb üzlete lehet az utóbbi évtizedben. A Shell szerint ezzel nő a cég birtokában lévő olaj- és gázkészletek mennyisége, ráadásul ezek a cég közleménye szerint jó minőségű, ám alacsony költségű eszközök.

A 13,6 milliárd dolláros üzlet további előnye, hogy a Shell csak a vételár 25 százalékát fizeti ki készpénzben, a maradékot részvényben rendezi. A nagy olajcégek egyre inkább visszatérnek a hagyományos üzletükhöz az alternatív energia világában tett, balul sikerült kísérletek után, és

a Shell kapcsán különösen előtérbe került az a kérdés, hogy rendelkezik-e elegendő erőforrással termelése hosszabb távú fenntartásához.

Ez az ügylet lehet a Shell legnagyobb üzlete 2015 óta, amikor a vállalat a BG Groupot vásárolta fel. A kanadai cég már korábban is együttműködött a Shell-lel, miután az résztulajdonos az általa üzemeltetett LNG Canadában. Ráadásul a cég mezőinek közelében a Shell is rendelkezik termeléssel British Columbiában.

Az üzlet kevesebb mint egy évtizeddel követi azt, hogy a Shell 2017-ben eladta kanadai olajhomokeszközeit, majd 2021-ben a Permi-medencében lévő mezőitől is megvált.