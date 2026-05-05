Pozíciócserék jönnek a magyar energiaágazatban, új szereplők érkeznek a „nagyfiúk játszóterére” – ebbe nyúlhat bele Magyar Péter

Önálló energiaügyi minisztérium nélkül startol az új kormány, Kapitány István leendő miniszter ugyanis e kulcsfontosságú terület mellé megnyerte a teljes gazdaságot is. E nagy merítés meglepő annak fényében, hogy közben számos olyan terület önálló minisztériumot kap, amelynek a leköszönő Orbán-kormányban nem volt minisztériuma, esetleg előtte soha sem.

Az államtitkár személye már sejthető

A gazdasági-energiaügyi irányítás alapja feltehetően egy kiterjedt államtitkári bázis lesz. Az energia területén a Világgazdaság piaci forrásai Tótth Andrást várják e posztra annak alapján, hogy a napokban többször látták együtt Magyar Péter leendő miniszterelnökkel és a minisztériumi átadás-átvétel másik oldalán lévő Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel.

Tótth András korábban az E.On Földgáz Trade igazgatósági tagja volt, majd az MVM Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese lett. Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

Magyar Péternek ott lesz közvetlen módja változtatni az energiaágazaton, amely közvetlen állami irányítás vagy befolyás alatt áll. A minisztériumon túl ez elsősorban az MVM csoportot és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) jelenti más, energiával is foglalkozó hivatalok mellett.

A MEKH most egy csapda

A MEKH esete azonban sajátos, mert az uniós jogszabályok szerint függetlennek kell lennie a piaci és az állami szervektől is. Vagyis Magyar Péter elvben nem nyúlhatna a hivatalhoz. Csakhogy kihasználhatja a leköszönő kormány azon örökségét, hogy a MEKH első számú vezetőjét eddig is felülről nevezték ki.

Ha azonban Magyar Péter is új elnököt nevez ki a MEKH élére, azzal szembe megy az uniós szabályoknak, ha viszont nem, akkor enged tovább működni egy olyan hivatalt, amelytől már az annak működésével egyet nem értő, értékes szakemberek távoztak.

Kérdés például, hogy Magyarországon miért volt több mint száz gázkereskedői engedélyes, illetve végeznek-e ezek valódi tevékenységet. Frissen alapított cégekhez kötődik a 2023-tól felgöngyölített, 67 milliárd forintos gázpiaci áfacsalás is. Az állam mindenesetre jól jár sok gázkereskedővel, mert fizetik a felügyeleti díjat. A piaci szereplők várják e díj reformját.

A gordiuszi csomó az lehet, ha új elnöke és felső vezetése lesz a hivatalnak, de a MEKH-et utána nem ér politikai befolyás. Energiakereskedői vélemények szerint érdemes lenne visszahívni a hivatalba annak néhány korábbi szakemberét.