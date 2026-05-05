Összeállhat a 4iG szövetségese és a világ egyik legnagyobb vállalata – megmenthetik Románia csőd szélén álló gyárát, új európai fellegvár születhet

Új lendületet kaphat Románia hajóipara. Azzal, hogy a csődbe jutott mangaliai hajógyárát a Rheinmetall és a Mediterranean Shipping Company (MSC) átvenné, egy új korszak kezdetét jelenthetné keleti szomszédunk védelmi iparában. A német Rheinmetall és a svájci MSC együttműködésben nagyszabású beruházások megvalósítását vizsgálja a Románia keleti részén, a Fekete-tenger partják található telephelyen.

A vállalatok a hajógyár kettős felhasználású – katonai és polgári hajóépítést egyaránt szolgáló – központtá alakítását tervezik. Úgy vélik, hogy a mangaliai hajógyár újjáélesztése pozitív hatást gyakorolhat az egész térségre, hozzájárulva a helyi üzleti környezet stabilitásához és fejlődéséhez. Érvelésük szerint hosszú távon a hajógyár több ezer embernek adhatna munkát, a munkaerő szakképzését szolgáló duális képzési rendszer fejlesztése, valamint egy kiválósági és kutatóközpont létrehozása a régiót kompetenciaközponttá teheti, és ösztönözheti a fiatalokat, hogy Romániában maradjanak – számolt be róla a Profit.ro romániai gazdasági hírportál.

„A jelenlegi terv szerint a hajógyár működésének újraindítása túlmutat a jelenleg tervezett négy hajó megépítésén, amelyeket a Rheinmetall Naval Systems üzletága valósítana meg. A cél Románia felfejlesztése egy jelentős európai hajóépítési központtá. Ennek érdekében a Rheinmetall további európai és globális programokat kíván az országba vonzani, ezáltal erősítve Románia pozícióját a védelmi- és hajóépítő iparágakban” – áll a közleményben.

A düsseldorfi központú cégcsoport 2024 óta van jelen Romániában a medgyesi székhelyű Rheinmetall Automecanica révén, valamint a victoriai lőporgyár projektjén keresztül. A Naval Systems üzletág révén – amely a Lürssen-csoporttól nemrégiben megvásárolt NVL hajógyárak integrálásával jött létre – a Rheinmetall a világ egyik vezető haditengerészeti rendszerbeszállítója, és különösen a német haditengerészet jelentős programjaiért felel.

Az MSC a világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozási és logisztikai szolgáltatója, kiterjedt hálózattal és a globális ellátási láncok menedzsmentjében szerzett szakértelemmel. A román kormány a közelmúltban sürgősségi rendeletet fogadott el, amely kimondja, hogy a román állam jogszerűen átveheti azokat a működő eszközöket, amelyek csődbe jutott, de a végrehajtó hatalom által stratégiai jelentőségűnek nyilvánított, és a védelmi ipar számára termelni képes vállalatokhoz tartoznak, legfeljebb a felszámolási értékbecslésben megállapított áron.