Közel-keleti hullámvasúton a forint, a Richter rántotta magával a pesti tőzsdét
Az amerikai-iráni háború fejleményei és Donald Trump európai járműgyártókra kivetett vámemelése mozgatták a piacokat a hét elején. A közel-keleti konfliktus és a kereskedelmi háború új lépései miatt veszteséggel zártak kontinensünk meghatározó tőzsdéi, amit itthon a BUX is követett. A forintra ugyanakkor csak rövid időre tudott ráijeszteni a Hormuzi-szorosban hajózó amerikai fregattot ért iráni támadás.
A pesti tőzsde sokáig tartotta magát a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban, a nap végére azonban lehúzták a vezető hazai indexet is a befektetők. A BUX 0,15 százalékos csökkenéssel, 133 586 ponton zárt hétfőn. A magyar részvények átlag alatti forgalomban, 17,4 milliárd forint összértéken kereskedtek ma.
A négy blue chip közül a Richter számlájára írható a lefordulás, a gyógyszergyártó társaság papírjai ugyanis 2,7 százalékot estek, egészen 12 720 forintig.
A három másik nagypapír emelkedő pályán maradt, a legjobb formát a 0,9 százalékkal 4172 forintra dráguló Mol mutatta. Az olajtársaság árfolyamának erősödését az Erste friss céláremelése is támogathatta.
A Magyar Telekom 0,6 százalékkal 2470 forintra kapaszkodott feljebb, az OTP kurzusa pedig 0,1 százalékkal 41 630 forintra emelkedett.
A teljes hazai mezőnyben az Épduferr részvényeivel jártak a legjobban a befektetők, az építőipari vállalat jegyzése közel 17 százalékkal lőtt ki. A nap vesztese a Megakrán, amely 6,8 százalékos árfolyamveszteséget szenvedett el.
Nemcsak a tőzsde, a devizapiac is mozgalmas napot zárt
A forint hullámvasútra ült a hét első kereskedési napján. A múlt hétvégi szintről kiengedett a főbb devizákkal szemben a nap első felében a hazai pénz, amit gyors és meredek leértékelődés követett az iráni támadás hírére. Innen azonban gyorsan korrigált is a kurzus, a pesti tőzsdezárást megelőző percekig pedig már nagyobb előnyt halmozott fel a főbb devizákhoz képest, öt óra után azonban ismét fordult a befektetői széljárás.
Az euróval szemben 0,4 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszköz. A keresztárfolyam a 362,5-ös szinten kezdte a napot, innen kora délutánra 364,4 forintig szúrt fel a kurzus. A délután jött vételi lendület egészen 362 forintig nyomta vissza az euró árát, délután öt órakor azonban hirtelen ismét kiengedett a forint, cikkünk írásakor 364-ig jött vissza az euró, ami 0,2 százalékos forintelőnyt jelent.
A dollár/forint devizapár ehhez hasonló utat járt be, a közel-keleti helyzet miatt ismét a dollárban menedékre találó befektetők ugyanakkor itt jelentős fölénybe kerültek. A forint pozíciók késő délutáni zárása miatt cikkünk írásakor 0,4 százalékkal gyengül a magyar pénz, a váltási árfolyam 311,3 forintig szaladt fel.
A régiós devizákkal tartja csekély előnyét a hazai pénz: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel złoty 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.