Ámokfutás Németországban: ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek

Két ember meghalt és kettő súlyosan megsérült, amikor egy autó belehajtott a tömegbe a kelet-németországi Lipcse város központjában – jelentette a helyi MDR televízió a rendőrségre hivatkozva.

Ámokfutás történt a kelet-német Lipcse belvárosában / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

A lipcsei rendőrség a Reutersnek megerősítette, hogy Lipcse belvárosban, a Grimmaische utcában gázolt el több embert egy személygépjármű, azonban további részleteket nem tudott közölni. A helyi Radio Leipzig nevű televízió beszámolója szerint egy sérült Volkswagen SUV-t láttak, amelynek tetején egy személy ült, és amely nagy sebességgel haladt át egy gyalogos övezeten.

Burkhard Jung, Lipcse polgármestere megerősítette az előzetes halálos áldozatok számát, és közölte, hogy a környéket lezárták.

Aktuell findet im Zentrum #Leipzig ein Polizeieinsatz statt. Halten Sie die Rettungswege frei und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht… — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 4, 2026

„Sokkoló. Jelenleg csak annyit tehetek, hogy kifejezem együttérzésemet az áldozatok családjaival” – mondta Jung a helyszínen az újságíróknak, majd hozzátette, hogy minden egyéb kérdést a rendőrség és a nyomozó hatóságok munkája fog eldönteni.

A helyi televízió szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy több, állítólag lepedővel letakart holttestet láttak, valamint egy késeléses esetet is jelentettek. A rendőrség közlése szerint a német állampolgárságú sofőrt őrizetbe vették.

Nyugat-Németországban márciusban történt hasonló

A legalább két halálos áldozatot követelő, autóval elkövetett márciusi merénylet mannheimi gyanúsítottja egy 40 éves ludwigshafeni német férfi, akit korábban ittas vezetés és gyűlöletbeszéd miatt is elítéltek már. Egy 40 éves, a közeli Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó német férfit vettek őrizetbe a nyomozók a hétfői, legalább két ember halálát és 10 másik sérülését okozó autós merénylettel összefüggésben.

A gyanúsított minden jel szerint mentális betegséggel küzd.

Romeo Schüssler főügyész gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolja. Schüssler elmondta, hogy a férfit korábban már kétszer is elítélték. Egyszer ittas vezetésért, 2018-ban pedig gyűlöletbeszéddel kapcsolatos bűncselekmény miatt, miután a Facebookon kommentált egy képet, amit politikai indíttatású, jobboldali bűncselekményként minősítettek.