Még egy csapás a Molnak: az INA után újabb leány számolt be veszteségről – az állam tette zsebre az Alteo profitját

A megújuló energiatermelés számára kedvezőtlen év eleji időjárás, a csökkenő árrések és egy jelentős méretű különadó miatt veszteséges volt a Mol zöldenergiát hasznosító leánycége. Az Alteo befektetői csak a megugró bevétellel vigasztalódhatnak.
VG
2026.05.04, 17:48

Vegyes év eleji teljesítményről számolt be hétfő délután a pesti tőzsde újgenerációs energiaszolgáltatója. A Mol csoport érdekeltségébe tartozó Alteo bevétele negyedével bővült 2026 első három hónapjában, az EBITDA ugyanakkor hasonló mértékben zsugorodott az energiatermelés és -menedzsment szűkülő árréseivel pérhuzamosan.

Az Alteo hatalmas összeget termelt az államnak / Fotó: Kallus György

A megújuló energiát hasznosító társaságra nehezedő különadók jelentősen rontották az eredményt, a vállalat így közel másfél milliárd forintos adózás utáni veszteséggel zárta az időszakot.

Felpörgött a bevétel, visszaesett az eredményesség a Mol leánycégénél

Az Alteo árbevétele 24 százalékkal 36 milliárd forintra nőtt a március végével árult első negyedévben. A jelentős bővüléshez a körforgásos gazdálkodásban végrehajtott akvizíciók, valamint a Mol számára Algyőn végzett jelentős mértékű 

naperőmű-fejlesztési tevékenység járult hozzá.

A bővülést ugyanakkor valamelyest visszafogta a rendszerszintű szolgáltatások piacának csökkenő árkörnyezete, valamint a megújuló alapú villamosenergia-termelés alacsonyabb bevételi szintje. Ezekhez hozzájárult, hogy az egyik leányvállalat, a Pannon Szélerőmű Kft. kikerült a támogatott KÁT-rendszerből, valamit az is, hogy a megújuló energiatermelés szempontjából az év első néhány hónapjában nem voltak ideálisak az időjárási körülmények.

A társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA a forgalom dinamikus bővülésének ellenére 23 százalékkal 2,78 milliárd forintra zsugorodott éves alapon.

A különadó miatt lett veszteséges az Alteo

Az eredményre negatív hatással volt a 2025-ös év árbevételének fél százalékában meghatározott különadó fizetési kötelezettség, amelyet az első negyedévben teljesített az Alteo.

Az eredménytermelő képességet rontotta az energiatermelés- és menedzsment szegmens piacain realizálható árrések csökkenése is, amit csak részben ellensúlyozott a körforgásos gazdálkodás szegmens növekedése.

A társaság a mostohább piaci körülmények és a jelentős adóteher miatt veszteségesen működött 2026 elején. Az egy éve elért 981 millió forintos adózás utáni nyereség 

1,37 milliárd forintos mínuszba fordult át.

A megújuló energiát hasznosító vállalat részvényei 2,9 százalékot estek a jelentés közzétételét követően, az év eleje óta pedig kilenc százalékkal került lejjebb a kurzus.

Az Alteo legnagyobb tulajdonosa a Mol, amely a vállalat 39,97 százalékos részvénycsomagjával rendelkezik. Az olajtársaság számára a jelentés így újabb rossz hírt jelent, miután múlt héten a horvát leány INA is veszteséges első negyedévről számolt be. A felvásárolni tervezett szerb NIS ugyanakkor 86 százalékkal megugró profitszámokat közölt.

