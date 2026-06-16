Már Amerikában is a magyar euróról beszélnek: a piac üdvözli, de mit jelent ez a mindennapokban?

Az áprilisi politikai fordulatot követően Magyar Péter kormányfő szinte azonnal deklarálta, hogy 2030-ra már euróra kívánja cserélni a magyar fizetőeszközt.

Már Amerikában is a magyar euróról beszélnek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezt követően Kármán András pénzügyminiszter már úgy nyilatkozott újságíróknak, hogy a kormány kész négy éven belül megteremteni a közös pénznem bevezetésének feltételeit. Az óvatosabb megfogalmazás oka egész egyszerűen az lehet, hogy a folyamat hosszadalmas, Magyarország pedig egyelőre az előszobába nyerhet csupán bebocsátást.

Amerikai szakértők is komolyan veszik a magyar szándékot

Egy londoni befektetői konferencián jöttek szóba a magyar monetáris politika aktualitásai, amelyen a Bank of America közgazdászai is részt vettek:

Magyarország inkább előbb, mint utóbb szeretne belépni az euró előszobájának számító ERM II árfolyamrendszerbe

− írták egy jegyzetben az amerikai szakértők, amiben arra is kitértek, hogy ez a megközelítés tovább növelheti a magyar eszközök értékének emelkedését.

Magyar Péter kormánya már nem sokkal azután megkezdheti az ERM II-be való belépésről szóló tárgyalásokat az Európai Központi Bankkal (EKB), hogy benyújtotta a középtávú költségvetési-strukturális tervét az Európai Bizottságnak − mondta Mai Doan, közgazdász.

Az amerikai bank rendezvényen felszólaló tisztviselőinek neve ugyan nem ismert, de egyöntetű véleményük szerint a konferencia megerősítette a befektetők Magyarországgal kapcsolatos pozitív várakozásait

− közölte a Bloomberg.

A Bank of America álláspontja szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) továbbra is szigorú monetáris politikát tarthat fenn, mivel a jelenlegi 3 százalékos magyar inflációs célt az EKB 2 százalékos középtávú céljához kellene igazítani. Ez a szakértők szerint azt eredményezheti, hogy tovább csúszik a piac által remélt kamatcsökkentés, illetve számolni kell a forint további fokozatos erősödésével is.

Vonzónak találjuk a forintalapú hosszú lejáratú kötvényeket az eurócsatlakozási várakozások miatt

− summázta a pozitív piaci hangulatot az amerikai jegyzet.

Az ERM II-ről

Az euró bevezetéséhez az adott tagállamnak teljesítenie kell a maastrichti konvergenciakritériumokat, amelyek szerint:

Az ország inflációja legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legjobban teljesítő uniós tagállam inflációját. (Ebben jelen pillanatban jól állunk.)

A költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósság pedig a GDP 60 százalékát, vagy ha igen, akkor csökkenő pályán kell lennie. (Ha nem kezdődik eszement növekedés, ennek a feltételnek a gyors teljesülése csakis megszorításokkal lehetséges.)

A hosszú lejáratú kamatszintnek közel kell lennie a stabil uniós országokéhoz.

A nemzeti jogszabályoknak, különösen a jegybankra vonatkozó szabályoknak, összhangban kell lenniük az uniós szerződésekkel és az EKB/KBER szabályrendszerével.

Az országnak legalább két évig részt kell vennie az ERM II-ben.

Az ERM II nem szab olyan kemény számszerű feltételeket, mint a maastrichti szerződés euróbevezetést szabályozó kritériumai, de

gyakorlatilag egy stabilitási tesztnek minősül, ezért is tekintenek rá a közös valuta bevezetésének előszobájaként.

Az ERM II-be történő belépéskor Magyarországnak meg kell állapodnia a tagállamokkal és az Európai Központi Bankkal a forint euróval szembeni középárfolyamáról, amelytől ezt követően mindkét irányba legfeljebb 15 százalékkal térhet el. Ezután két évet kell kötelezően eltölteni a mechanizmusban jelentős árfolyamfeszültségek, vagy egyoldalú leértékelés nélkül.