A BYD európai tervei jóval nagyobbnak tűnnek annál, mint amit eddig a nyilvánosság ismert. A kínai autógyártó alelnöke, Stella Li most először beszélt arról, hogy hosszabb távon akár húszezer embernek is munkát adhat a szegedi üzem, miközben megerősítette: a gyár teljes kapacitáson évente 300 ezer autó gyártására lesz képes. A vállalat ráadásul már most egy újabb európai gyár építését tervezi, és kizárta, hogy a kontinensen üresen álló autógyárakat venné meg.

Hihetetlen bejelentést tett a szegedi BYD-gyárról a kínai cégvezető, erről eddig nem volt szó: nem állnak le, új gyárat is építenek – „Az év végén indulunk” / Fotó: CFOTO via AFP

A BYD európai vezetője a cseh iDnesnek adott interjúban reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint csúszhatna a szegedi beruházás. Állítása szerint erről nincs szó, egyszerűen a folyamatok lassabban haladnak, mint ahogy azt korábban várták.

„Az év végén indulunk” – jelezte Stella Li, aki szerint a szegedi gyár továbbra is a BYD egyik legfontosabb stratégiai projektje Európában.

A legnagyobb figyelmet ugyanakkor nem az indulás időpontja, hanem a foglalkoztatási tervek keltették. A BYD alelnöke arról beszélt, hogy

a szegedi beruházás hosszabb távon akár húszezer munkahelyet is teremthet.

Ez jelentős növekedést jelentene a korábban ismert tervekhez képest, és arra utal, hogy a vállalat nem pusztán összeszerelő üzemként tekint a magyarországi telephelyre. Stella Li szerint ugyanis az autógyártás mellett alkatrészgyártás is megjelenhet Szegeden, ami jelentősen növelheti a foglalkoztatottak számát.

A BYD vezetője megerősítette azt a korábban már ismert célt is, hogy a szegedi gyár teljes felfutása után évente 300 ezer jármű hagyhatja el az üzemet. Ez a kapacitás már önmagában is az európai autóipar jelentősebb gyárai közé emelné a magyarországi beruházást.

A kínai vállalat ugyanakkor nem áll meg Magyarországnál. Stella Li közölte, hogy a szegedi üzem átadása után is folytatódik az európai terjeszkedés, és a BYD egy újabb gyár építését tervezi a kontinensen.

A nyilatkozat azért figyelemre méltó, mert az elmúlt években több európai autógyár is részben vagy teljesen kihasználatlanná vált, így logikusnak tűnhetne meglévő kapacitások felvásárlása. A BYD azonban másképp látja a helyzetet.