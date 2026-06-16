Hihetetlen bejelentést tett a szegedi BYD-gyárról a kínai cégvezető, erről eddig nem volt szó: nem állnak le, új gyárat is építenek – „Az év végén indulunk”
A BYD európai tervei jóval nagyobbnak tűnnek annál, mint amit eddig a nyilvánosság ismert. A kínai autógyártó alelnöke, Stella Li most először beszélt arról, hogy hosszabb távon akár húszezer embernek is munkát adhat a szegedi üzem, miközben megerősítette: a gyár teljes kapacitáson évente 300 ezer autó gyártására lesz képes. A vállalat ráadásul már most egy újabb európai gyár építését tervezi, és kizárta, hogy a kontinensen üresen álló autógyárakat venné meg.
A BYD európai vezetője a cseh iDnesnek adott interjúban reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint csúszhatna a szegedi beruházás. Állítása szerint erről nincs szó, egyszerűen a folyamatok lassabban haladnak, mint ahogy azt korábban várták.
„Az év végén indulunk” – jelezte Stella Li, aki szerint a szegedi gyár továbbra is a BYD egyik legfontosabb stratégiai projektje Európában.
A legnagyobb figyelmet ugyanakkor nem az indulás időpontja, hanem a foglalkoztatási tervek keltették. A BYD alelnöke arról beszélt, hogy
a szegedi beruházás hosszabb távon akár húszezer munkahelyet is teremthet.
Ez jelentős növekedést jelentene a korábban ismert tervekhez képest, és arra utal, hogy a vállalat nem pusztán összeszerelő üzemként tekint a magyarországi telephelyre. Stella Li szerint ugyanis az autógyártás mellett alkatrészgyártás is megjelenhet Szegeden, ami jelentősen növelheti a foglalkoztatottak számát.
A BYD vezetője megerősítette azt a korábban már ismert célt is, hogy a szegedi gyár teljes felfutása után évente 300 ezer jármű hagyhatja el az üzemet. Ez a kapacitás már önmagában is az európai autóipar jelentősebb gyárai közé emelné a magyarországi beruházást.
A kínai vállalat ugyanakkor nem áll meg Magyarországnál. Stella Li közölte, hogy a szegedi üzem átadása után is folytatódik az európai terjeszkedés, és a BYD egy újabb gyár építését tervezi a kontinensen.
A nyilatkozat azért figyelemre méltó, mert az elmúlt években több európai autógyár is részben vagy teljesen kihasználatlanná vált, így logikusnak tűnhetne meglévő kapacitások felvásárlása. A BYD azonban másképp látja a helyzetet.
Stella Li szerint a korábban épült, ma már üresen álló európai autógyárak jelentős része nem alkalmas a modern járművek gyártására.
A vállalat ezért elsősorban új, zöldmezős beruházásokban gondolkodik.
A BYD vezetője az interjúban az Európai Unió által bevezetett védővámokról is beszélt. Visszautasította azt az állítást, hogy a vállalat tisztességtelen előnyt élvezne a kínai állami támogatások miatt, és jogtalannak nevezte az uniós intézkedéseket.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az európai gyárépítések nem a vámok miatt valósulnak meg. Elmondása szerint a BYD üzleti modelljének része, hogy ahol elég nagy piacot lát, ott helyi beruházásokat hajt végre és helyben termel.