Bosszankodhatnak a magyarok, újabb szomszédos országban zuhan az üzemanyag ára: rengetegen járhatnak át tankolni, a védett ár túl drága – ennyibe kerül egy liter benzin és gázolaj

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 7 forinttal – olvasható a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldalon.

Horvátországban újabb üzemanyagár-csökkentést vezetnek be / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2026. 06. 15-én az átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 641 Ft/liter,

gázolaj: 671 Ft/liter



Védett árak:

95-ös benzin: 595 Ft/liter,

gázolaj: 615 Ft/liter

A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról: csökken a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára az MTI tájékoztatása szerint.

A kedden életbe lépő rendelet szerint a benzin literenkénti ára négy centtel, 1,57 euróra (mintegy 551 forint), a gázolajé két centtel, 1,59 euróra (mintegy 558 forint) mérséklődik.

Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon hiába csökken 7 forinttal a dízel nagykereskedelmi ára, még így is jóval magasabb, mint Horvátországban. Ez pedig jelentősen befolyásolja azt is, hogy mennyiért tankolhatunk a kutakon.

A horvát mezőgazdaságban használt kék dízel literenként három centtel lesz olcsóbb, ára 1,06 euró (mintegy 372 forint) lesz. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára hat centtel, 1,29 euróra (mintegy 452 forint), a palackos cseppfolyós gázé szintén hat centtel, 1,87 euróra (mintegy 656 forint) csökken.

A horvát kormány továbbra is az előző kéthetes időszak alapáraihoz kötött képlet alapján állapítja meg a legmagasabb kiskereskedelmi árakat. A mostani döntéssel az üzemanyag-forgalmazók árrését is rögzítette: a benzin esetében literenként 0,1735 euróban, a gázolajnál 0,1145 euróban, a kék dízelnél 0,0636 euróban.

A propán-bután keverék árrése a palackos kiszerelésnél kilogrammonként 0,9037 euró, nagy tartályos értékesítésnél 0,4416 euró lehet.

A kabinet külön rendeletben módosította a jövedéki adót is. Az ólmozatlan benzin jövedéki adója ezer literenként 412,31 euró, vagyis literenként 0,4123 euró. A dízelüzemanyag jövedéki adója ezer literenként 340 euró, azaz literenként 0,3400 euró lesz. Ez a benzin esetében literenként egycentes, a gázolajnál kétcentes emelést jelent.