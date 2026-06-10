A K&H mobilbanki alkalmazásának egyes felhasználói szerdán átmeneti szolgáltatáskiesést tapasztalhattak, miután a bank tájékoztatása szerint egy külső szolgáltatónál végrehajtott, előre nem látható változtatás fennakadást okozott a rendszer működésében. A pénzintézet közlése szerint a hibát azóta elhárították, így valamennyi mobilbanki szolgáltatás ismét elérhető.

Megszólalt a K&H, fennakadás történt a mobilbankban: órákon belül üzemszünet kezdődik – erre készüljenek a magyar ügyfelek / Fotó: Alexandros Michailidis

A K&H júniusra több tervezett karbantartást és szolgáltatáskiesést is előre bejelentett. A bank kérdésünkre azt közölte: „A K&H mobilbanki szolgáltatásában a mai napon fennakadás volt tapasztalható bizonyos felhasználók esetében külső szolgáltatónál előre nem látható változtatás miatt. Mostanra a hiba elhárult, minden mobilbanki szolgáltatás elérhető.”

A mostani fennakadás ugyan nem a bank által előre meghirdetett karbantartásokhoz kapcsolódott, az ügyfelek számára mégis különösen feltűnő lehetett, hogy a következő hetekben több alkalommal is várható szolgáltatáskiesés.

Már szerda este újabb üzemszünet következik: a K&H tájékoztatása szerint

június 10-én 22 órától június 11-én hajnali 2 óráig karbantartási munkák miatt átmeneti lassulás vagy szolgáltatáskiesés fordulhat elő

a mobilbank, az e-bank, az e-portfólió, az e-posta és az Electra rendszer működésében, valamint a bank internetes felületein.

A hónap közepén további korlátozások várhatók. Június 13-án hajnalban a mobilbank mellett a SZÉP-kártyás és a 3D Secure szolgáltatásokat is érintheti a karbantartás, majd június 14-én két egymást követő időszakban ismét korlátozott elérhetőséggel működhetnek a digitális csatornák.

A leghosszabb előre bejelentett leállás június végén várható. A bank tájékoztatása szerint június 26-án 23 órától június 27-én reggel 8 óráig karbantartás miatt szünetelhetnek vagy lassabban működhetnek a legfontosabb elektronikus szolgáltatások. A pénzintézet ezt az időszakot a hatályos szabályozás alapján már bankszünnapként jelölte meg.

Leálltak a nagyobb utalások a napokban

Nem ez az első banki fennakadás az elmúlt napokban . Június 8-án országos problémát okozott a GIRO Zrt. által üzemeltetett InterGIRO2 rendszer rendellenes működése, amely miatt több bank ügyfeleinél nem teljesültek a nagyobb összegű, időzített átutalások. Az érintett szolgáltatás a 20 millió forint feletti tranzakciók elszámolásáért felel, miközben az azonnali fizetési rendszer zavartalanul működött.