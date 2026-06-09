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Menetelnek a blue chipek, szétváltak a politikai papírok, birkózik a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé indultak a hazai blue chipek. A pesti parkettre is beszökött a hajnali ázsiai csiprali hangulata. A politikai papírok útjai elváltak: pattant a 4iG, szakadt az Opus, míg a forint továbbra is az erős oldalon birkózik.
2026.06.09, 09:15
Frissítve: 2026.06.09, 10:39

A BUX 134 221 pontról startolt, ami bő egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe tegnap minimális pluszban zárt, úgy tűnik, ma rátesz egy lapáttal. Az euró-forint a 355-ös szinttel birkózik. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Csiprali fűti a hangulatot Ázsiában 

Vegyesen zártak a tőzsdeindexek Amerikában

  • a széles piaci S&P 500 egyharmad százalékot emelkedett,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékot ment, 
  • míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.

Hajnalban Ázsiában:

  • szűk 2 százalékot pattant a japán Nikkei,
  • enyhe pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,
  • bő 1 százalékot ment a kontinentális kínai Sanghaj Composite.

Európában a határidős árazások alapján enyhe csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.

A Nikkei több forrásból is úgy értesült, hogy 

Japánban 25 bázispontos kamatemelésről dönthetnek június közepén,

ezt a piaci várakozások is alátámasztják, jelenleg 96 százalékos eséllyel árazzák a lépést. 

Pesti parkett: jól indult a nap

Az OTP 40 750 forinton nyitott, szűk 1 százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény13:32:18
Árfolyam: 40 580 HUF +210 / +0,52 %
Forgalom: 3 646 548 760 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4 ezer forint alól indult, szűk egyharmad százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény13:32:54
Árfolyam: 3 928 HUF -8 / -0,2 %
Forgalom: 495 128 634 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 200 forintról startolt, ez félszázalékos emelkedés.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:29:03
Árfolyam: 11 940 HUF -200 / -1,68 %
Forgalom: 1 005 130 720 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2672 forinton nyitott, bő háromnegyed százalékos pluszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:33:14
Árfolyam: 2 694 HUF +44 / +1,63 %
Forgalom: 437 238 758 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Szétváltak a politikai papírok:

  • a 4iG közel 3 százalékot pattant,
  • az Opus majd 3 százalékot szakadt.

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Erős oldalon birkózik a forint 

Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama. De nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől. 

Rövid távú ellenállás 358,50-nál látható a grafikonon.

Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint,

majd 355 közelében nyitott. Továbbra is ezzel a támasz-ellenállással birkózik a jegyzés.

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Többletes volt a magyar költségvetés májusban:

  • az idei évben felhalmozott költségvetési hiány 3849,8 milliárd forintról 3806,3 milliárd forintra csökkent, a többlet 43,5 milliárd forint volt az előző hónapban.

Befékezett az infláció a KSH szerint:

  • májusban mindössze 1,8 százalék volt az éves infláció Magyarországon, ami újabb jókora lassulás az áprilisi 2,1 százalék után. 
  • Havi alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés: miközben az élelmiszerek ára csökkent, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu