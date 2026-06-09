Menetelnek a blue chipek, szétváltak a politikai papírok, birkózik a forint

A BUX 134 221 pontról startolt, ami bő egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe tegnap minimális pluszban zárt, úgy tűnik, ma rátesz egy lapáttal. Az euró-forint a 355-ös szinttel birkózik.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Csiprali fűti a hangulatot Ázsiában

Vegyesen zártak a tőzsdeindexek Amerikában

a széles piaci S&P 500 egyharmad százalékot emelkedett,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékot ment,

míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.

Hajnalban Ázsiában:

szűk 2 százalékot pattant a japán Nikkei,

enyhe pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,

bő 1 százalékot ment a kontinentális kínai Sanghaj Composite.

Európában a határidős árazások alapján enyhe csökkenéssel kezdődhet a kereskedés.

A Nikkei több forrásból is úgy értesült, hogy

Japánban 25 bázispontos kamatemelésről dönthetnek június közepén,

ezt a piaci várakozások is alátámasztják, jelenleg 96 százalékos eséllyel árazzák a lépést.

Pesti parkett: jól indult a nap

Az OTP 40 750 forinton nyitott, szűk 1 százalékos pluszban.