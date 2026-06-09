Megérkezett a jó hír a pénztárcáknak: alig emelkedtek májusban az árak – az elemzők szerint kamatot is csökkenthet Varga Mihály júniusban

A várakozásoknál is kedvezőbb inflációs adatot közölt kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH ). A fogyasztói árak 2026 májusában átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg havi összevetésben nem változtak az árak. Ez azt jelenti, hogy az infláció immár jóval a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célja alatt alakul.

A legnagyobb áremelkedést az egyéb sütőipari lisztesáruknál mérték / Fotó: Karnok Csaba

A harmonizált fogyasztóiár-index 2,3 százalék, a maginfláció 2,0 százalék, míg a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,5 százalék volt.

Az élelmiszerek ára már alig drágul

Az élelmiszerek ára éves összevetésben mindössze 0,5 százalékkal emelkedett, a vendéglátási szolgáltatások hatását kiszűrve pedig 2,1 százalékkal csökkent. A legnagyobb áremelkedést az egyéb sütőipari lisztesáruknál mérték, amelyek 9,2 százalékkal drágultak, de jelentősen nőtt a büféáruk, a munkahelyi menük, a cukorka és méz, valamint az éttermi étkezés ára is.

Ezzel szemben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett. A húskonzerv ára 29,5 százalékkal, a vajé és vajkrémé 11,1 százalékkal, a sertéshúsé 10,1 százalékkal, a sajté 9,4 százalékkal, a tejé 6,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A szolgáltatások maradt a motor

Továbbra is a szolgáltatások körében látható a legnagyobb árnyomás: ezen a területen átlagosan 4,3 százalékos volt a drágulás. A színházjegyek ára 17,6 százalékkal, a külföldi üdüléseké 15,6 százalékkal, a teherszállításé 10,5 százalékkal emelkedett. Jelentősen drágultak a sport- és múzeumi belépők, a járműjavítási szolgáltatások és a testápolási szolgáltatások is.

A szeszes italok és dohányáruk 3,3 százalékkal kerültek többe, míg a tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal nőtt. A gyógyszerek és gyógyáruk 2,5 százalékkal, a járműüzemanyagok 2 százalékkal drágultak.

Még féken tartja az árakat az erős forint, de sötét felhők érkezhetnek a Hormuzi-szoros felől – súlyos kockázatokra figyelmeztetnek az elemzők Az erős forint, a védett üzemanyagárak, valamint az árkorlátozó intézkedések továbbra is féken tartják a pénzromlást a lapunk által megkérdezett elemzők szerint. A jelenlegi kedvező kép mögött ugyanakkor egyre több olyan kockázat húzódik meg, amely a következő hónapokban ismét gyorsuló inflációhoz vezethet.

A rezsiköltségek tovább fékezték az inflációt

A háztartási energia ára átlagosan 2 százalékkal csökkent egy év alatt. Ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, miközben az elektromos energia ára 2,5 százalékkal emelkedett.