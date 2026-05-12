Kimondta Magyarország egyik legnagyobb cége: bajt csinál az erős forint, csak szenvednek tőle – már a profitjuk is bánja, de tartják a célt

Az év eleji forintrali jócskán visszafogta a magyar gyógyszergyártó teljesítményét. A Richter megismételte tavalyi eredményét, profitja és árbevétele minimálisan csökkent. A vezetőség megerősítette egész éves céljait.
K. T.
2026.05.12, 06:27
Frissítve: 2026.05.12, 08:16

A tavalyi szint körül stabilizálódó év eleji eredményszámokról jelentett kedd reggel a Richter. A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó társaság számára a forint első negyedévben mutatott ralija jelentős ellenszelet okozott, rontva a forintban kifejezett pénzügyi mutatókat.

Az erős forint fogta vissza a Richter teljesítményét az első negyedévben / Fotó: Kallus György

A vállalat árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az árfolyamhatás jelentős mértékben rontotta a jelentett bevételeket, a gyenge dollár és az erősebb forint következtében több mint 7 százalékpontos negatív hatást gyakorolva. Változatlan árfolyamon (CER) számolva 5,9 százalékos volt a bevételek bővülése.

A bruttó fedezet 2026. éves szinten 4,7 százalékkal, 147 milliárd forintra csökkent, míg a bruttó fedezeti hányad 2,4 százalékkal, 67,6 százalékra mérséklődött.

A tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra. A mérsékelt dinamika mögött szintén a forinterősödás áll. A devizaárfolyamok hatását kiszűrve 15 százalékkal bővült a legnagyobb magyar vállalatok közé tartozó társaság tisztított EBIT-je.

Az adózott eredmény pedig 4 százalékkal, 65,5 milliárd forintra mérséklődött, a stagnáló működési eredmény és az egy évvel korábbinál alacsonyabb nettó pénzügyi eredmény következtében.

A szabad cash flow ugyanakkor erőteljesen, 29 százalékkal, 77 milliárd forinta nőtt az év elején, az erősebb működési cash flow és a nettó működőtőke-finanszírozási igény növekedésének hiánya miatt.

A főbb eredménysorokon ezzel elmaradt a Richter teljesítménye a Világgazdaság elemzői konszenzusától, amely 232,7 milliárd forintos árbevétel mellett 76,2 milliárd forintos tisztított EBIT-et és 67,2 milliárd forint adózott eredményt jelzett előre.

Tartja a célt a Richter, sokat várnak az új gyógyszerektől

A vezetőség továbbra is elkötelezett a 2026 egészére kitűzött célok teljesítése mellett, ennek megfelelően a gyógyszergyártási árbevétel és a tisztított EBIT egyaránt magas egy számjegyű mértékben bővülhet idén, árfolyamszűrten.

Eseménydús első negyedévet zártunk, és biztosak vagyunk abban, hogy jó úton haladunk a 2026-ra kitűzött, magas egy számjegyű növekedési céljaink elérése felé. Nagy várakozással tekintünk a Fylrevy közelgő bevezetése és piaci lehetőségei elé, amely évtizedek óta az első hormonális innovációt jelenti a menopauza kezelésében

– mondta el a jelentés kapcsán Orbán Gábor vezérigazgató.

A cégvezető szerint meghatározó lehet még az év során az új bioszimiláris termékeik hozzájárulása a biotechnológiai üzletág eredményességének javulásához, valamint az AbbVie-vel közös kutatás-fejlesztési projektjeik előrehaladása. 

„Az árfolyamtrendek továbbra is nyomást gyakorolnak a jelentett pénzügyi eredményeinkre, miközben Magyarországon pozitív elmozdulás érzékelhető az országkockázati felár és az állampapírhozamok terén” – tette hozzá Orbán Gábor.

Továbbra is jól teljesít a csúcsgyógyszer, megugrott a biotech étékesítés

Ami az egyes üzletágak teljesítményét illeti, az első negyedévben a nőgyógyászati üzletág bevételei kissé elmaradtak a tervtől, elsősorban a szállítások ütemezése miatt, míg a general medicines üzletágat több külső és belső kedvezőtlen tényező érintette, amelyeket nem tudott teljes mértékben ellensúlyozni a Vraylar továbbra is kiemelkedő teljesítménye és az erős biotechnológiai bevételek.

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei 4 százalékkal nőttek éves szinten, mivel az árfolyammozgások nagyrészt ellensúlyozták a varipratine-hatóanyagú antipszichotikum, a Vraylar újabb kiemelkedő teljesítményét. A Richter vezető készítményének értékesítése 18 százalékkal, 905 millió dollárra
nőtt. A Reagila értékesítése enyhén csökkent éves összevetésben, mivel az erős piaci értékesítési növekedést a szállítások időzítése ellensúlyozta.

A nőgyógyászati üzletág 6 százalékos (CER) értékesítési növekedését a szállítások ütemezése befolyásolta, mivel egyes APAC-régiós fogamzásgátló értékesítések várhatóan később realizálódnak az év során, míg bizonyos előszállítások az EEU–CEU régió bevételeit érintették. A vezető nőgyógyászati termékek, a Drovelis, Ryeqo, Lenzetto, Bemfola és Evra alapvető piaci ereje továbbra is változatlan.

A biotechnológiai üzletág bevételei kiugró mértékben, árfolyamszűrten 35 százalékkal nőttek, amit az alacsony bázisról visszaerősödő teriparatidértékesítések és az új termékek forgalma hajtott.

A General Medicines üzletág bevételei 8,5 százalékkal estek vissza éves összevetésben az influenzaszezon elmaradása, a portfólióoptimalizálás, a kereskedelemmel kapcsolatos kedvezőtlen pénzügyi hatások, valamint egyes piacokon a disztribútorok készletfázis-kezelése miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
