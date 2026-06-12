Hiába zsugorodott a kamatelőny, nem fékez a forint
Nem fékezte a forintot az euróval szembeni kamatelőnyének szűkülése. Az euró-forint tegnap a 355-ös szint alá süllyedt, majd ma délelőtt a 353-as támaszt is letörte. Öt éve mozgott ilyen erős szinteken a magyar deviza.
Bivalyerősen kezdett a forint
Miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint.
A technikai kép alapján
a 355 egy meghatározó szint,
- mely napokon át támaszként szolgált,
- immár ismét ellenállásként üzemel.
Reggel a következő támasz 353-nál feszült, ám ezen már délelőtt túllépett a jegyzés.
Az euró-forint immár a 350-nél húzódó erős támasz tesztelésére készül.
Délelőtt 352,1 közelében is járt a jegyzés, majd a déli harangszót 352,3 közelében hallgatta a kurzus.
Kamatvágástól sem fél a magyar deviza
Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az elemzők úgy vélik:
Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet.
Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján.
A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.
Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
- Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját.
Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.
- Az MNB alapkamata 6,25 százalék.
A forint mostani ereje azért is feltűnő,
mert az EKB tegnap negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. Ez az euróövezeti jegybank fő refinanszírozási kamata, amelyen a kereskedelmi bankok egyhetes futamidőre forrást vehetnek fel tőle fedezet mellett. A betéti kamat ugyanennyivel emelkedett, 2,25 százalékra.
Más szóval, annak ellenére is erősödött a forint, hogy szűkült a kamatelőnye az euróval szemben.