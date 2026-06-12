Hiába zsugorodott a kamatelőny, nem fékez a forint

Nem fékezte a forintot az euróval szembeni kamatelőnyének szűkülése. Az euró-forint tegnap a 355-ös szint alá süllyedt, majd ma délelőtt a 353-as támaszt is letörte. Öt éve mozgott ilyen erős szinteken a magyar deviza.

Megállíthatatlan a forint / Fotó: Ton Anurak / Shutterstock

Bivalyerősen kezdett a forint

Miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint.

A technikai kép alapján

a 355 egy meghatározó szint,

mely napokon át támaszként szolgált,

immár ismét ellenállásként üzemel.

Reggel a következő támasz 353-nál feszült, ám ezen már délelőtt túllépett a jegyzés.

Az euró-forint immár a 350-nél húzódó erős támasz tesztelésére készül.

Délelőtt 352,1 közelében is járt a jegyzés, majd a déli harangszót 352,3 közelében hallgatta a kurzus.