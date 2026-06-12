Deviza
EUR/HUF352,86 -0,42% USD/HUF305,16 -0,34% GBP/HUF408,66 -0,49% CHF/HUF382,85 -0,57% PLN/HUF83,06 -0,42% RON/HUF67,41 -0,4% CZK/HUF14,6 -0,47% EUR/HUF352,86 -0,42% USD/HUF305,16 -0,34% GBP/HUF408,66 -0,49% CHF/HUF382,85 -0,57% PLN/HUF83,06 -0,42% RON/HUF67,41 -0,4% CZK/HUF14,6 -0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 951,73 +1,07% MTELEKOM2 730 +1,47% MOL3 830 -2,61% OTP42 160 +3,04% RICHTER11 760 +0,94% OPUS351 -5,13% ANY7 790 +2,18% AUTOWALLIS145,5 -0,69% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 299,4 -0,15% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 927,68 +2,1% BUX134 951,73 +1,07% MTELEKOM2 730 +1,47% MOL3 830 -2,61% OTP42 160 +3,04% RICHTER11 760 +0,94% OPUS351 -5,13% ANY7 790 +2,18% AUTOWALLIS145,5 -0,69% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 299,4 -0,15% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 927,68 +2,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Hiába zsugorodott a kamatelőny, nem fékez a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt éve nem látott erős szinteken mozog a magyar deviza. Nem fékezte a forintot a tegnapi EKB-kamatemelés, s a hazai kamatvágási várakozásokkal sem foglalkozik a piac. Továbbra is mindenki forintot akar.
Faragó József
2026.06.12, 11:58
Frissítve: 2026.06.12, 12:12

Nem fékezte a forintot az euróval szembeni kamatelőnyének szűkülése. Az euró-forint tegnap a 355-ös szint alá süllyedt, majd ma délelőtt a 353-as támaszt is letörte. Öt éve mozgott ilyen erős szinteken a magyar deviza.

forint
Megállíthatatlan a forint / Fotó: Ton Anurak / Shutterstock

Bivalyerősen kezdett a forint 

Miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a  tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint.

A technikai kép alapján 

a 355 egy meghatározó szint, 

  • mely napokon át támaszként szolgált, 
  • immár ismét ellenállásként üzemel.

Reggel a következő támasz 353-nál feszült, ám ezen már délelőtt túllépett a jegyzés.

Az euró-forint immár a 350-nél húzódó erős támasz tesztelésére készül.

Délelőtt 352,1 közelében is járt a jegyzés, majd a déli harangszót 352,3 közelében hallgatta a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kamatvágástól sem fél a magyar deviza

Meglepetést okozott a májusi infláció: áprilishoz képest stagnáltak az árak, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés. Az elemzők úgy vélik: 

Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet. 

Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján. 

A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.

Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. 

  • Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját. 

Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.

  • Az MNB alapkamata 6,25 százalék.

A forint mostani ereje azért is feltűnő,

mert az EKB tegnap negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. Ez az euróövezeti jegybank fő refinanszírozási kamata, amelyen a kereskedelmi bankok egyhetes futamidőre forrást vehetnek fel tőle fedezet mellett. A betéti kamat ugyanennyivel emelkedett, 2,25 százalékra.

Más szóval, annak ellenére is erősödött a forint, hogy szűkült a kamatelőnye az euróval szemben. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1655 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu