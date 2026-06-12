Frissen pattantak a blue chipek, külön utakon a politikai papírok, bivalyerős a forint

A BUX 135 240 pont közelében nyitott, közel másfél százalékot pattanva. A pesti parkettre is átragadt a nemzetközi hangulat. Az euró már 353 forint közelében jár.

Felfelé indultak a vezető részvények a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Trump bolondította a tőzsdéket

Donald Trump elnök amerikai idő szerint reggel még Irán elleni csapásokról beszélt, amire nem reagáltak érdemben a piacok, de a csapások elhalasztásáról szóló későbbi bejelentésre nagyot pattantak az amerikai indexek.

Este Amerikában örültek a légicsapások elhalasztásának

a széles piaci S&P 500 közel 2 százalékot pattant,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 3 százalékot,

és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is majd 2 százalékot emelkedett.

Vételre ajánlják a frissen tőzsdére vezetett SpaceX részvényt:

a New Street Research elemzője, Pierre Ferragu szerint a 12 havi célárfolyam 165 dollár.

Az Oppenheimer elemzője, Timothy Horan ugyancsak vételre ajánlja a vállalat részvényeit 190 dolláros célár mellett.

Az Equilor befektetői hírlevele felhívja a figyelmet:

a két célár átlagából számított értékelés a 2030-as becsült üzemi profit 38-szorosának felel meg, szemben az összehasonlítási alapnak tekintett Alphabet 13-szoros szorzójával.

A SpaceX 75 milliárd dollárt gyűjtött a világ valaha volt legnagyobb IPO-ján, így 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésen kerül a Nasdaq-ra. A befektetői érdeklődés söprő erejű volt: a kínált részvénymennyiség több mint háromszorosára érkeztek megbízások, a lakossági befektetők önmagukban több mint 100 milliárd dolláros vételi igényt nyújtottak be.

Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek

bő 5 százalékot pattanó koreai Kospi index,

majd 3 százalékot emelkedett a japán Nikkei,

bő másfél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,

de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is kapaszkodott közel másfél százalékot.

A határidős árazások alapján Európában 1,4-1,7 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek

Az OTP 41 790 forintról stratol, bő 2 százalékos pluszban.