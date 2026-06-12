Deviza
EUR/HUF353,11 -0,35% USD/HUF304,88 -0,43% GBP/HUF409 -0,41% CHF/HUF383,44 -0,42% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,41 -0,39% CZK/HUF14,61 -0,4% EUR/HUF353,11 -0,35% USD/HUF304,88 -0,43% GBP/HUF409 -0,41% CHF/HUF383,44 -0,42% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,41 -0,39% CZK/HUF14,61 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 636,09 +1,58% MTELEKOM2 736 +1,68% MOL3 892 -0,98% OTP41 950 +2,55% RICHTER11 940 +2,43% OPUS366 -0,82% ANY7 640 +0,26% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 299,53 -0,15% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 932,68 +2,28% BUX135 636,09 +1,58% MTELEKOM2 736 +1,68% MOL3 892 -0,98% OTP41 950 +2,55% RICHTER11 940 +2,43% OPUS366 -0,82% ANY7 640 +0,26% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS5 000 +1% BUMIX9 299,53 -0,15% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 932,68 +2,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Frissen pattantak a blue chipek, külön utakon a politikai papírok, bivalyerős a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Donald Trump gyújtotta be a tőzsdei rakétákat még tegnap este. Hajnalban Ázsiában már tomboltak az indexek. A pesti parketten is menetelnek a blue chipek. A politikai papírok közül a 4iG a piaccal tart, míg az Opus lefelé csúszik. Az euró-forint már 353 közelében jár.
Faragó József
2026.06.12, 09:17
Frissítve: 2026.06.12, 09:45

A BUX 135 240 pont közelében nyitott, közel másfél százalékot pattanva. A pesti parkettre is átragadt a nemzetközi hangulat. Az euró már 353 forint közelében jár.

pesti parkett
Felfelé indultak a vezető részvények a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Trump bolondította a tőzsdéket

 

Donald Trump elnök amerikai idő szerint reggel még Irán elleni csapásokról beszélt, amire nem reagáltak érdemben a piacok, de a csapások elhalasztásáról szóló későbbi bejelentésre nagyot pattantak az amerikai indexek.

 

Este Amerikában örültek a légicsapások elhalasztásának 

  • a széles piaci S&P 500 közel 2 százalékot pattant,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 3 százalékot, 
  • és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is majd 2 százalékot emelkedett.

 

Vételre ajánlják a frissen tőzsdére vezetett SpaceX részvényt:

  • a New Street Research elemzője, Pierre Ferragu szerint a 12 havi célárfolyam 165 dollár. 
  • Az Oppenheimer elemzője, Timothy Horan ugyancsak vételre ajánlja a vállalat részvényeit 190 dolláros célár mellett. 

 

Az Equilor befektetői hírlevele felhívja a figyelmet: 

a két célár átlagából számított értékelés a 2030-as becsült üzemi profit 38-szorosának felel meg, szemben az összehasonlítási alapnak tekintett Alphabet 13-szoros szorzójával.

 A SpaceX 75 milliárd dollárt gyűjtött a világ valaha volt legnagyobb IPO-ján, így 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésen kerül a Nasdaq-ra. A befektetői érdeklődés söprő erejű volt: a kínált részvénymennyiség több mint háromszorosára érkeztek megbízások, a lakossági befektetők önmagukban több mint 100 milliárd dolláros vételi igényt nyújtottak be.

 

Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek 

  • bő 5 százalékot pattanó koreai Kospi index, 
  • majd 3 százalékot emelkedett a japán Nikkei,
  • bő másfél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,
  • de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is kapaszkodott közel másfél százalékot.

A határidős árazások alapján Európában 1,4-1,7 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

 

Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek

Az OTP 41 790 forintról stratol, bő 2 százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény10:11:02
Árfolyam: 41 950 HUF +1 070 / +2,55 %
Forgalom: 3 596 119 280 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3 960 forintról indított, ami háromnegyed százalékos plusz.

 MOL részvény
MOL részvény10:09:58
Árfolyam: 3 892 HUF -38 / -0,98 %
Forgalom: 274 857 560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Célárcsökkentés:

  •  a Jefferies 15 095 forintról 14 759 forintra csökkentette a Richter célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A Richter 11 850 forintról startolt, bő másfél százalékos pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:10:26
Árfolyam: 11 940 HUF +290 / +2,43 %
Forgalom: 326 588 160 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 720 forintról indult, ami bő 1 százalékos emelkedés.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:10:15
Árfolyam: 2 736 HUF +46 / +1,68 %
Forgalom: 186 957 686 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Külön utakon járnak a politikai papírok:

  • a 4iG 2,5 százalékot pattant,
  • az Opus bő 1 százalékot csúszott.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 Bivalyerősen kezdett a forint 

Miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a  tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint.

A technikai kép alapján 

a 355 egy meghatározó szint, 

  • mely napokon át támaszként szolgált, 
  • immár ismét ellenállásként üzemel.

A következő támaszok 353-nál, majd 350-nél húzódnak a grafikonon.

Akurzus tőzsdenyitás előtt 353,4 közelében mozgott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu