Igazi pénteki hangulat a pesti tőzsdén
Erősen teljesített a pesti tőzsde péntek délután, noha kevés előrelépés történt az amerikai–iráni béketárgylásokon a héten. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délutánra átlépte a 135 ezer pontot, ami több mint 1 százalékos emelkedést jelent. Bár az egyik ománi kikötőben egy időre leállították a rakodást, annak újraindulása után az olajárak stabilizálódtak.
Péntek délutánra megtorpant a forint erősödése , de a magyar deviza továbbra is kifejezetten erősnek mondható, az egyik legjobban teljesítő fizetőeszköz világszerte. Azonban az euró-foroint árfolyam eltávolodott a 353 körüli szinttől, és 354 fölé emelkedett, miközben egy dollárért több mint 304 forintot kellett adni.
A pesti tőzsde erősen zárhatja a hetet
A pesti tőzsdeemelkedésében szinte valamennyi blue chip részt vett, egyedül a Magyar Telekom mutatott némi gyengeséget. Az OTP több mint 1 százalékot emelkedett, és a bank részvényei délután 41 200 forint fölött cseréltek gazdát.
A Mol árfolyama ennél szolidabban erősödött, az olajtársaság árfolyama csak 0,4 százalék körüli mértékben emelkedett, 3930 forint körüli szintig.
A Richter árfolyama visszatért a 12 ezer forintos határ fölé, a gyógyszergyártó részvényei ugyanis majdnem 2 százalékot erősödtek, ami akár fordulatot is jelenthet az utóbbi időben gyengébben teljesítő részvény kurzusában.
A Magyar Telekom részvénye enyhén gyengült, miután a héten már kevésbé kedvező célár is érkezett a távközlési cégre, mely nemrég többször is megdöntötte a korábbi történelmi csúcsát.
Érdemes azonban kiemelni a Waberer’s részvényét, amely már csütörtökön őrült sebességre kapcsolt, s ez pénteken is folytatódott, így több mint 100 millió forintos forgalom mellett 5000 forint fölé erősödött az árfolyam, ami közel 7 százalékos emelkedésnek felel meg. A logisztikai cég már csütörtökön is több mint 7 százalékot emelkedett.