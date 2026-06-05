Elementáris erővel tört ki a Waberer’s, már második napja nyomja tövig a gázt

Vegyes tőzsdenyitás elé néztek pénteken kora reggel az európai részvénypiacok, miközben továbbra is a közel-keleti konfliktus állt a figyelem középpontjában. Irán ragaszkodik hozzá, és az Egyesült Államokkal kötendő békemegállapodás feltételéül szabta, hogy Izrael teljes mértékben vonuljon ki Libanonból. Donald Trump amerikai elnök pedig kijelentette, hogy megállapodás nélkül is ráteheti a kezét Irán dúsított uránkészletére.

Elementáris erővel tört ki a Waberer’s / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Amellett a globális félvezető szektorban megindult nyereségrealizálás is visszafogja a tőzsdéket világszerte, az elmúlt hónapok hatalmas AI-ralija után a technológiai szektorban folytatódik a nyereségrealizálás. Ami a Wall Streeten megkezdődött, mára az ázsiai tőzsdéket is elérte, a dél-koreai KOSPI például 5,5 százalékkal zuhant pénteken, miután az ország munkaügyi minisztere extra nyeresége megosztására szólította fel a két tech szupersztár céget, a Samsungot és az SK Hynixet.

A tárcavezető szerint a két csipgyártónak le kellene adnia a profitjából az alkalmazottaknak, az alvállalkozóknak, illetve a beszállítói lánc, valamint a szektor kisebb cégeinek. A hírre a Samsung kurzusa 5,6, míg az SK Hynixé 9 százalékkal zuhant, magukkal rántva a szöuli tőzsdeindexet is.

A francia BNP Paribas elemzői attól is tartanak, hogy a SpaceX közelgő tőzsdei bevezetése jelentős likviditást vonhat el az AI-papíroktól, úgyhogy egy valódi terheléses teszt szemtanúi lehetünk jövő péntektől.

Délután a befektetők figyelme az amerikai munkaerőpiac májusi adataira irányul. Az ING elemzőinek véleménye szerint ezúttal a munkanélküliségi ráta állhat a középpontban. A várakozások szerint az érték stabilan alacsony, 4,3 százalékos szinten marad. Ha ez beigazolódik, a piac várhatóan kedvezően fogadja a hírt.

A DAX és a párizsi CAC 40 mérsékelt csökkenéssel, míg a brit FTSE 100 és a páneurópai Euro Stoxx 50 stagnálás közeli állapotban kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.