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tőzsde
Waberer's Nyrt.
BUX

Elementáris erővel tört ki a Waberer’s, már második napja nyomja tövig a gázt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Enyhe emelkedéssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját a BUX. A Mol stagnált, míg a többi blue chip enyhén drágult. A Waberer’s viszont hatalmas lendülettel folytatta a ralit.
Murányi Ernő
2026.06.05, 09:24
Frissítve: 2026.06.05, 09:47

Vegyes tőzsdenyitás elé néztek pénteken kora reggel az európai részvénypiacok, miközben  továbbra is a közel-keleti konfliktus állt a figyelem középpontjában. Irán ragaszkodik hozzá, és az Egyesült Államokkal kötendő békemegállapodás feltételéül szabta, hogy Izrael teljes mértékben vonuljon ki Libanonból. Donald Trump amerikai elnök pedig kijelentette, hogy megállapodás nélkül is ráteheti a kezét Irán dúsított uránkészletére. 

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Elementáris erővel tört ki a Waberer’s / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Amellett a globális félvezető szektorban megindult nyereségrealizálás is visszafogja a tőzsdéket világszerte, az elmúlt hónapok hatalmas AI-ralija után a technológiai szektorban folytatódik a nyereségrealizálás. Ami a Wall Streeten megkezdődött, mára az ázsiai tőzsdéket is elérte, a dél-koreai KOSPI például 5,5 százalékkal zuhant pénteken, miután az ország munkaügyi minisztere extra nyeresége megosztására szólította fel a két tech szupersztár céget, a Samsungot és az SK Hynixet. 

A tárcavezető szerint a két csipgyártónak le kellene adnia a profitjából az alkalmazottaknak, az alvállalkozóknak, illetve a beszállítói lánc, valamint a szektor kisebb cégeinek. A hírre a Samsung kurzusa 5,6, míg az SK Hynixé 9 százalékkal zuhant, magukkal rántva a szöuli tőzsdeindexet is.

A francia BNP Paribas elemzői attól is tartanak, hogy a SpaceX közelgő tőzsdei bevezetése jelentős likviditást vonhat el az AI-papíroktól, úgyhogy egy valódi terheléses teszt szemtanúi lehetünk jövő péntektől.

Délután a befektetők figyelme az amerikai munkaerőpiac májusi adataira irányul. Az ING elemzőinek véleménye szerint ezúttal a munkanélküliségi ráta állhat a középpontban. A várakozások szerint az érték stabilan alacsony, 4,3 százalékos szinten marad. Ha ez beigazolódik, a piac várhatóan kedvezően fogadja a hírt.

A DAX és a párizsi CAC 40 mérsékelt csökkenéssel, míg a brit FTSE 100 és a páneurópai Euro Stoxx 50 stagnálás közeli állapotban kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.

A BUX a negatív előjelek ellenére mintegy 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 741 ponton rajtolt el.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 0,3 százalékkal, 40 800 forintra erősödtek. 

 OTP részvény
OTP részvény11:13:31
Árfolyam: 41 040 HUF +340 / +0,83 %
Forgalom: 1 652 165 170 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 3916 forinton stagnáltak. A Brent jegyzése is egy helyben, hordónként nagyjából 95 dolláron topog.

 MOL részvény
MOL részvény11:13:27
Árfolyam: 3 928 HUF +12 / +0,31 %
Forgalom: 311 300 688 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,1 százalékkal, 11 890 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:13:58
Árfolyam: 12 040 HUF +160 / +1,33 %
Forgalom: 198 481 890 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2658 forinton startoltak, ami 0,2 százalékos visszaesés csütörtöki záróértékükhöz viszonyítva.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:13:12
Árfolyam: 2 656 HUF -6 / -0,23 %
Forgalom: 366 670 286 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A közepes részvények táborában folytatódik a Waberer’s brutális erősödése, a fuvarozó és logisztikai szolgáltató cég részvényei újabb 7,1 százalékkal, 5120 forintra lőttek ki, miután már csütörtökön is 7,2 százalékkal kerültek feljebb.

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A forint erősödéssel kezdte a napot, az eurót a csütörtöki záráshoz mérten 0,1 százalékkal lejjebb, 353,75 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.

  

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