Ez az a száz ok, ami miatt gyorsan megbánhatja Magyar Péter a védett üzemanyagár gyors kivezetését

Egyelőre megkönnyebbülhettek az autósok, miután a kormány a héten döntött az üzemanyagok védett árának kivezetéséről, azt követően, hogy a piaci ár a hatóságilag rögzített szint alá csökkent az olajárak zuhanása következtében. Az árszabályozás kivezetése azonban okozhat még gondokat a Magyar Péter vezette kabinetnek, ha a jelenlegi, egyensúlyinak vélt 80 dolláros olajár, vagy az ennél alacsonyabb árszint nem stabilizálódik tartósan már rövidtávon. Ennél nagyobb baj is fenyeget: ha megjelent is az optimizmus, messze nincs rá garancia, hogy nem fog újra felszökni az olaj ára. Hány oka lehet? Száz. Pénteken is volt figyelmeztető fejlemény.

Elhamarkodott lehet az üzemanyagok védett árának kivezetése, visszatérhet a jóval 80 dollár feletti olajár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az energiaárakat leginkább meghatározó amerikai-iráni háború a legfrissebb fejlemények alapján tovább sem jutott nyugvópontra, ahogyan azt a péntekre tervezett svájci békecsúcs elhalasztása is jelzi, JD Vance amerikai alalnök távomaradása pedig figyelmeztetés lehet Magyar Péternek is: az olajpiac változatlanul érzékenyen reagál a konfliktusról ékező hírekre.

A felek közötti keretmegállapodás hét eleji bejelentése óta, csütörtökig 8,6 százalékkal zuhant az Európában meghatározó kőolajfajta, a Brent hordónkénti ára. A kurzus péntekre azonban élesen irányt váltott, és ismét 80 dollár közelébe emelkedett, miután JD Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. Ez figyelmeztető jel.

A konfliktus kitörése óta eltelt bő három és fél hónapban rendkívül volatilisan, 77,7 és 114,4 dollár között mozgott az olajár.

Az iráni atomprogram és Izrael is okozhat még problémát

A béketárgyalások alakulása kulcsfontosságú lesz az energiaárakra nézve is, miközben a béketerv pontos, minden részletre kiterjedő részletei sem ismertek a nyilvánosság előtt. Az eddig megismert információk nehéz tárgyalásokat vetítenek előre, a Hormuzi-szoros megnyitásán túl Donald Trump amerikai elnök azt is elvárja, hogy Irán vállalja, hogy soha nem fog nukleáris fegyvereket gyártani.

Konfliktusforrást jelenthet még Washington szövetségese, Izrael is, amely egyáltalán nem biztos, hogy teljesen leállítaná a Libanon elleni támadásokat, amit Teherán a békememorandum lényeges sarokpontjának tekint, és ürügyet szolgáltathat a perzsa államnak a Hormuzi-szoros újbóli lezárására.