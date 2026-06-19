Öltek az izraeli bombák, Vance tajtékzik, a világ aggódik – Libanonban robbanhat fel az USA-Irán megegyezés

Az izraeli hadsereg pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán több célpontot támadott Dél-Libanonban. A folytatódó összecsapások egyre inkább megterhelik az Egyesült Államok és Irán közötti békefolyamatot. Az Irán által támogatott Hezbollah szintén intenzív harcokról számolt be – adta hírül az Aljazeera online felületén.

Heves harcok dúlnak Dél-Libanonban. / Fotó: AFP

Heves harcok Dél-Libanonban – Izrael a nulladik percben akaszthatta meg a békefolyamatot

A libanoni állami hírügynökség (NNA) szerint a légicsapásokban legalább 18 ember vesztette életét. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy a támadások folytatódnak. A jelentések szerint négy izraeli katona is meghalt az összecsapásokban, köztük egy zászlóaljparancsnok. A harcok kiéleződése miatt elhalasztották az Egyesült Államok és az iszlám teokrácia közötti, Svájcba tervezett technikai tárgyalásokat, amelyek célja az iráni háború végleges lezárása lett volna. Sajtóértesülések szerint Teherán az izraeli támadások folytatódása miatt nem küldte el tárgyalódelegációját.

Azonban Izrael álláspontja szerint a Hezbollah elleni fellépés érdekében továbbra is szükség van

a dél-libanoni katonai műveletekre,

beleértve a légicsapásokat

és egyes területek ellenőrzését is,

ugyanis a síita szervezet továbbra is rendszeresen hajt végre támadásokat Izrael északi része ellen. Miután a Hezbollah négy izraeli katona haláláról számolt be, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a közösségi médiában azt írta: „Egész Libanonnak lángba kell borulnia.” A vele azonos álláspontot képviselő Bezalel Smotrich pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Izraelnek „meg kell nyitnia a pokol kapuit”.

Közben Jeruzsálemre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás részeként állítsa le a hadműveleteket és vonja ki erőit Libanonból. Donald Trump korábban kijelentette, hogy Washington „teljes körű tűzszünetet vár minden fronton”, beleértve az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust is. Közösségi oldalán arra szólította fel a közel-keleti szereplőket, hogy tartsák fenn elkötelezettségüket a tárgyalási folyamat mellett.