Figyelmeztetés érkezett az erős forintról: nem az árfolyam szintje a legnagyobb veszély – van, ami nagyobb kárt is okozhat
A forint erősödésének hatása egyértelműen szektorális kérdés – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Kiemelte: elsősorban azok a hazai beszállítókra építő, exportra termelő vállalatok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek költségoldalon például a béremelések miatt növekedést tapasztalnak, miközben forintban számolt bevételük csökken.
Ezzel szemben azok a cégek, amelyek belföldre értékesítenek, de importálnak, kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Külföldi tulajdonú vállalatok esetében pedig az euróban számolt profit még emelkedhet is. Molnár Dániel szerint korábban éppen fordított volt a helyzet, ezért sok vállalat nem feltétlenül készült fel a mostani árfolyamkörnyezetre.
A cégek határidős ügyletekkel védekezhetnek az árfolyamingadozás ellen, ennek azonban költsége van. Az exportáló vállalkozások áremeléssel sem tudnak könnyen reagálni, mert ezzel a piaci pozíciójukat veszélyeztetnék. Az elemző szerint az erősebb, illetve volatilis árfolyam hosszabb távon főként a beruházási döntéseknél okozhat negatív hatásokat.
Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja
A jegybank elsődleges célja az árstabilitás biztosítása, ezért az árfolyamot is ebből a szempontból értékeli. Kiemelte:
az infláció szempontjából kedvező az erősebb forint, az elmúlt hónapok adatai pedig azt mutatták, hogy az árfolyamerősödés fokozatosan begyűrűzött a fogyasztói árakba, különösen az élelmiszereknél.
Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja, ugyanakkor a jegybank számára az sem mindegy, mi áll az árfolyammozgás mögött. Az MNB azt is figyeli, hogy az erősödés mennyire stabil, mennyiben a kockázati megítélés tartós javulásából fakad, és mekkora szerepe van benne a forró tőke mozgásának.
Molnár Dániel szerint a jegybank mozgástere nem jelentős. Az alapkamat és így a kamatkülönbözet csökkentésével mérsékelheti a forinteszközök vonzerejét, de ezen a téren is fontos az óvatosság. A nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, a Fedhez és az EKB-hoz kapcsolódó kamatvárakozások is emelkedtek, a túlzott lazítás pedig ismét jelentős árfolyamgyengülést hozhat.
Nem a szint, hanem a kilengés a legnagyobb veszély
Az elemző szerint az árfolyam pontos szintje másodlagos kérdés, a legnagyobb kárt a túlzott volatilitás okozhatja. Hangsúlyozta, hogy
a vállalatok képesek alkalmazkodni különböző árfolyamszintekhez, de a rövid időn belül bekövetkező, váratlan és jelentős erősödés vagy gyengülés alááshatja a piaci bizalmat.
Molnár Dániel úgy látja, hogy a 350 körüli euróárfolyamot nem lehet a gazdasági fundamentumok által indokoltnak tekinteni. Ennél gyengébb lehet az a szint, ahol hosszabb távon stabilizálódni tud a forint. Az év második felében az MNB várható kamatvágásai, valamint
- az EKB
- és a Fed
részéről prognosztizálható szigorítások miatt mérséklődhet a kamatkülönbözet. Ez csökkentheti a forinteszközök vonzerejét, ami gyengébb szinten stabilizálódó árfolyamot hozhat. A 390–400-as euróárfolyam-sáv ismételt megközelítését ugyanakkor jelenleg nem tartja reálisnak.
Az erős forint egyre többet vesz ki a magyarok zsebéből
Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az Ausztriában dolgozó magyarok közül egyre többen érzik meg a forint látványos erősödésének hatását:
miközben az euróban kapott fizetésük nem változott, ugyanannyi bérért hónapról hónapra kevesebb forintot kapnak, egyes családoknál ez már havi 100-130 ezer forintos bevételkiesést jelent.
A nyugat-magyarországi térségben sok ingázó szerint az osztrák munkavállalás továbbra is vonzó, de már nem biztosít akkora előnyt, mint néhány hónappal ezelőtt.
Megindulhat a hazavándorlás?
A forint erősödése miatt egyre többen teszik fel a kérdést, hogy érdemes-e továbbra is Ausztriában dolgozni, ám a válasz egyelőre nem egyértelmű. Bár az osztrák fizetések forintban számolva kevesebbet érnek,
a határ túloldalán elérhető bérek még mindig jelentősen meghaladják a magyarországi kereseteket, ezért a tömeges hazavándorlás jelei egyelőre nem láthatók.
Az azonban biztos, hogy a magyar fizetőeszköz közel ötéves csúcsra erősödése alapjaiban változtatta meg az Ausztriában dolgozó magyarok számításait, és egyre többen figyelik naponta az árfolyam alakulását.