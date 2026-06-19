Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah – akkor mégse lesz baj az olajjal és a magyar üzemanyagárakkal?

Tűzszüneti megállapodást kötött Izrael és a Hezbollah, amely pénteken helyi idő szerint délután 4 órakor kezdődött – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reuters hírügynökséggel. A CNN szerint Jeruzsálem egyelőre felfüggesztette annak a 80 helyszínnek a támadását, melyet a Hezbollah által Izrael északi részén végrehajtott dróncsapásainak megtorlásaként kezdett el csütörtök éjjel – adta hírül a Jerusalem Post. A tűzszünet megkötésével újra remény nyílt arra, hogy megkezdődhet a technikai egyeztetés Washington és Teherán között az iráni háború lezárásáról, és nem folytatódik az olaj árának pénteki újabb emelkedése.

A tűzszünet helyi idő szerint délután 4 órakkor lépett hatályba. / Forrás: REUTERS/STRINGER

Törékeny tűzszünet jött létre – tartósságán múlhat, hogy valóban megindul-e a békefolyamat

„A Hezbollah és Izrael tűzszünetben állapodott meg” – mondta egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő, hozzátéve, hogy az amerikai és katari tárgyalók Irán segítségével dolgozták ki a megállapodást. „Tudomásunk szerint a mai korábbi heves harcok után Izrael és a Hezbollah között most tűzszünet van” – erősítette meg. A CNN jelentése szerint pénteken korábban az Egyesült Államok közvetítőkön keresztül üzenetet küldött Iránnak, amelyben biztosította, hogy Izrael nem folytatja a Hezbollah elleni támadásait Dél-Libanonban.

A CNN forrásai szerint Izrael egyelőre felfüggesztette a Hezbollah elleni megtorló támadásokat.

Ugyan a Hezbollah megsértette a tűzszünetet, ám Izrael elfogadta, hogy egyoldalúan beszűnteti a harci cselekményeket, amit továbbítottak az irániaknak, így már csak a Hezbollahon múlik, hogy tartja-e magát a tűzszünethez

– mondta egy amerikai forrás a CNN-nek.

Mint azt lapunk is megírta: Irán garanciákat követelt arra vonatkozóan, hogy Izrael nem fogja támadni a Hezbollahot, mielőtt folytatnák a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, melyek következő fordulója pénteken Svájcban lett volna, de a Dél-Libanonban végrehajtott újabb izraeli műveletek miatt Teherán lemondta azt.

Az Irán és az USA közti megegyezés hírére szakadt az olaj ára napokban, ami arra indította az új magyar kormányt, hogy véget vessen azt elődje bevezette védett üzemanyagáraknak. A pénteki libanoni összeütközés hírére azonban megint drágult a forint, figyelmeztető jelként, hogy a magyar lépés túl korainak bizonyulhat: sok veszély les az energiaválság elhárításával kecsegtető békefolyamatra.