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iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
tengeri akna
olajkereskedelem

Akna zárja el a Hormuzi-szorost, jött a figyelmeztetés – nem lesz egyszerű meggyógyítani az energiabeteg világot

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A világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonalán még mindig nem állt helyre a bizalom. A Hormuzi-szorosban jelentett aknák és a geopolitikai bizonytalanság óvatosságra késztetik a hajózási szereplőket.
VG
2026.06.19, 15:51
Frissítve: 2026.06.19, 15:52

Bár az Egyesült Államok és Irán megállapodása elvileg megnyithatja az utat a normális hajóforgalom előtt, a Hormuzi-szorosban továbbra is jelentős biztonsági kockázatok vannak. A térségben aknákat észleltek, így a hajótulajdonosok egy része továbbra is kivár.

iráni háború Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros környékén továbbra is aknák és biztonsági kockázatok nehezítik a közlekedést / Fotó: AFP

Miközben Washington és Teherán megállapodást kötött a konfliktus lezárásáról és a tengeri kereskedelem normalizálásáról, a Hormuzi-szorosban továbbra sem állt helyre teljesen a bizalom. 

A világ egyik legfontosabb energiafolyosóján péntek reggel látványosan visszaesett a hajóforgalom, ami arra utal, hogy a hajótársaságok egy része inkább a biztonságot választja a gyors visszatérés helyett.

A csütörtöki megállapodás után még kifejezetten optimista hangulat uralkodott. Alig néhány órával az egyezség aláírását követően közel 10 millió hordó olajat szállító tanker haladt át a szoroson vagy jelent meg annak közelében. Köztük voltak az első szaúdi tulajdonú olajszállítók is a konfliktus kirobbanása óta.

Péntekre azonban jelentősen megváltozott a kép: a reggeli órákban gyakorlatilag nem láttak kifelé tartó tankereket a Perzsa-öbölből. Bár néhány hajó továbbhaladt a térségen keresztül, a forgalom összességében jóval visszafogottabb volt, mint amit a megállapodás utáni első órák alapján várni lehetett.

A Hormuzi-szoros elméletben újra nyitva, de a hajótársaságok kivárnak: biztonsági garanciák kellenek

Jó hírek érkeztek a Közel-Keletről szerda késő este. Donald Trump az Egyesült Államok elnöke előzetes békemegállapodást írt alá Iránnal, amelynek értelmében a Hormuzi-szoros azonnal megnyílik. A piacok pozitívan reagáltak a fejleményekre, azonban a legtöbb hajózási vállalat nem lépett azonnal. A kivárás oka, hogy továbbra is több a nyitott kérdés, így a kockázat magas.

A bizonytalanság egyik fő oka, hogy a feleknek a következő 60 napban kellene kidolgozniuk az ideiglenes megállapodás részleteit, ám már az első diplomáciai nehézségek is megjelentek. Az eredetileg Svájcba tervezett tárgyalási fordulót törölték, miközben a térségben továbbra is feszült a katonai helyzet.

Aknaveszély a Hormuzi-szorosban

A hajózási ágazat számára különösen aggasztó fejlemény, hogy a Bloomberg értesülései alapján több ország is aknák jelenlétére figyelmeztetett a Hormuzi-szoros térségében. Pakisztán Nemzeti Hidrográfiai Hivatala hivatalos navigációs figyelmeztetést adott ki, miután egy aknát jelentettek az Ománhoz tartozó Muszandam-félsziget közelében. A hatóság arra kérte az áthaladó hajókat, hogy rendkívüli óvatossággal közlekedjenek.

A kereskedelmi hajózás és a haditengerészetek közötti koordinációt végző Joint Maritime Information Center szintén arról tájékoztatott, hogy aknák maradhattak a szoros középső részén. Emiatt azt javasolták, hogy a hajók az ománi partokhoz közelebb eső útvonalat használják.

A kockázatok ellenére hatalmas mennyiségű olaj várakozik a térségben. Mintegy 40 nagyon nagy nyersolajszállító tanker áll készen arra, hogy elhagyja a Perzsa-öblöt, amint a biztonsági helyzet stabilizálódik. Ezek összesen közel 80 millió hordó, nem iráni eredetű nyersolajat szállítanak.

Megnyílik a Hormuzi-szoros, de a veszély nem múlt el: a tengeri kereskedelem továbbra sincs biztonságban – a németek már útnak indították a megoldást

Miközben az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötött a konfliktus lezárásáról, Európa már a következő problémára készül. Német hadihajók indultak útnak, mert továbbra is fennáll az aknaveszély a Hormuzi-szorosban.

 

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