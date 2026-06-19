Megvan az első brüsszeli eredmény? Magyar Péter szerint Magyarország fontos módosítást harcolt ki Ukrajna ügyében

Első európai tanácsi csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint még idén lezárulhat a Magyarország ellen nyolc éve folyó hetes cikkelyes eljárás, és több fontos uniós ügyben is előrelépés körvonalazódik.

Brüsszelben értékelte első EU-csúcsát Magyar Péter, aki szerint a magyar érdekek képviselete mellett több nyitott kérdésben is közelebb került a megoldás / Fotó: AFP

A kormányfő a magyar EU-képviselet épületében értékelte a kétnapos tanácskozást. Beszámolója szerint a csúcstalálkozó elsősorban a következő, 2028-ban induló hétéves uniós költségvetés előkészítéséről, az Európai Unió versenyképességéről, a Kínával kapcsolatos gazdasági stratégiáról, valamint a migrációs és energetikai kérdésekről szólt.

Magyar Péter a sajtótájékoztató elején kiemelte, hogy a találkozó légköre konstruktív volt, és a résztvevők jelentős része már a következő, várhatóan októberi csúcsra készül.

A miniszterelnök szerint ugyan nem minden kérdésben ért egyet partnereivel, de minden tárgyaláson a magyar érdekek képviselete volt az elsődleges szempont.

A sajtótájékoztató egyik legfontosabb bejelentése a Magyarország ellen 2018 óta zajló hetes cikkelyes eljárás jövőjét érintette. Magyar elmondta, hogy csütörtökön egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és álláspontja szerint a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodásban vállalt intézkedések elegendő alapot teremtenek az eljárás megszüntetéséhez.

A miniszterelnök szerint a folyamat már a jövő héten elindulhat, és optimista forgatókönyv esetén novemberre lezárulhat az ügy. Ez jelentős változást jelentene egy olyan eljárás esetében, amely immár nyolc éve meghatározó eleme a Magyarország és az uniós intézmények közötti vitáknak.

Magyar Péter egy másik fontos kérdésről, az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti jogvitáról is beszélt. Az ügy még abból az időszakból származik, amikor a Bizottság feloldotta a Magyarországnak járó uniós források egy részének zárolását. A miniszterelnök szerint egy Magyarország számára kedvezőtlen ítélet komoly következményekkel járhatna, ezért azt kérte az Európai Parlament vezetésétől, hogy vizsgálja meg a kereset visszavonásának lehetőségét.

Megfogalmazása szerint erre is lát esélyt.

A kétoldalú találkozók közül kiemelte az egyeztetést Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Elmondása szerint a Tisza párt várhatóan szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz, amely az Európai Parlament legnagyobb politikai családja.