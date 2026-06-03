A szegedi BYD osztrák beszállítójának Trump acélbilincse sem okozott akadályt
Amíg a sokadik mentőövére váró Dunaferr vegetál, osztrák versenytársa, a Voestalpine valósággal hasít. A termelését még az idén megkezdő szegedi BYD autógyár házi beszállítója erős üzleti évet zárt március 31-vel, s a közeljövő kilátásait még kecsegtetőbbnek látja, nem utolsósorban a kínai járműgyártók európai gyártásának beindulásával, s a vasút-, raktár- és repülőgépépítési megbízásaik bővülésének köszönhetően.
A Voestalpine a 2025/2026-os üzleti évében 1,485 milliárd eurós kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti alapnyereséget (EBITDA) ért el, ez 10,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit és 2,4 százalékkal a Vara elemzőinek várakozását. A szerda reggel közzétett éves jelentéshez csatolt kilátásokban az acélgyártás mellett a technológiai szolgáltatások terén is otthonosan mozgó vállalatcsoport a folyó üzleti évre 1,60 és 1,85 milliárd eurós alapnyereséget célzott meg, megfelelve az elemzői prognózisoknak.
A Voestalpine brüsszeli hátszelet is kap
Az optimista kitekintést a növekvő kereslet profitbővítő hatása mellett a társaság az Európai Unió piacvédő intézkedéseivel magyarázza. (Tavaly a bevétel 4,3 százalékkal, 15,06 milliárd euróra mérséklődött.) Az EU 2026 eleje óta szén-dioxid-adót vet ki a magas kibocsátású importra, és július 1-jétől a felére csökkenti az acélimport-kvótákat, a helyi acélgyártók Ázsiából beáramló olcsóbb termékek elleni védelmét célzó intézkedéscsomag részeként.
Az acélipar már régóta követelte ezeket a lépéseket, amelyek hosszabb távon is javítják a fogyatkozó számú európai szereplő versenyképességét. A pozitív fejleményekből a részvényesek is profitálnak, a lezárt üzleti év után 75 eurócentes osztalékot kapnak részvényenként, ez 15 centtel több az előző évinél.
Persze nem minden optimális a linzi székhelyű óriáscégnél sem, a zöld energiaprojektek csúszása ugyanis az acélgyártó üzletág nyereségére is negatív hatással van. A Voestalpine hatalmas beruházásokat eszközöl a "minél zöldebb", környezetkímélőbb acélgyártás előmozdítására, de ebben is előfordulnak néha fennakadások. A konszern más módon is csökkenti költségeit, egy év alatt ezer főt bocsátottak el, de így is 48,8 ezer embert foglalkoztatnak négy nagy ausztriai üzemükben és külföldi egységeikben.
Az acélipari csoport a nála zajló szerkezetátalakítás, a német autóipari válság és a brutális amerikai vámemelés dacára is lendületesen növelte nyereségét. Herbert Eibensteiner vezérigazgató februárban a Donald Trump által tavaly bevezetett 50 százalékos amerikai acélimportvámok hatására figyelmeztetett, ez több tízmillió eurós veszteségét okozott a Voestalpinének, amely megemelt tengerentúli tarifák következtében két hazai üzemében 340 fős elbocsátásra kényszerült.
A vámemelés az osztrák cég brazíliai üzemeit is keményen sújtotta, hiszen a Voestalpine onnan is szállít az Egyesült Államokba, s ezekre a szállítmányokra is magas vámokat róttak ki. A dél-amerikai országban ezért nagyjából száz acélipari munkavállalót bocsátottak el.
A szegedi BYD-üzletről nem záporoznak az információk
A csoport több mint 50 országban van jelen gyártó- és feldolgozóüzemekkel, köztük Németországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Svédországban, Brazíliában és Kínában. Az autóipar szempontjából különösen fontos, hogy a Voestalpine számos országban rendelkezik présüzemekkel, karosszériaelem- és alkatrészgyárakkal, amelyek közvetlenül szállítanak
- a BMW,
- a Mercedes,
- az Audi,
- a Volkswagen
és más gyártók európai üzemeinek. Hozzájuk csatlakozik hamarosan a szegedi BYD. Nyilván az Ausztriában megtelepedő, ott a Magna Steyr közreműködésével bérgyártásban autókat összeszerelő Xpeng és a GAC Aion helyi beszállítójaként is megjelenhetnek, bár erről egy szót sem ejtenek az éves jelentésükben.
Ahogy a BYD-val kötött üzletről sem, ami azért érdekes, mert a megállapodást már tavaly júniusban szentesítették, igaz a részleteket – például a szállítási volumeneket vagy az együttműködés időtartamát – máig nem hozták nyilvánosságra, de a bejelentés alapján hosszú távú stratégiai partnerségről lehet szó. Még az osztrákok honlapján is csak egy négy soros tömör bejelentés szerepel erről egy protokollfotó kíséretében.
A Voestalpine menedzsmentjének problémakezelő képességét a befektetők is nagyra értékelték, ez nyilvánult meg a részvényárfolyam 101 százalékos emelkedésében az elmúlt egy év során. A ma közzétett jelentésre reggel 1,6 százalékos emelkedés volt a bécsi tőzsdei reakció.