A szegedi BYD osztrák beszállítójának Trump acélbilincse sem okozott akadályt

Amíg a sokadik mentőövére váró Dunaferr vegetál, osztrák versenytársa, a Voestalpine valósággal hasít. A termelését még az idén megkezdő szegedi BYD autógyár házi beszállítója erős üzleti évet zárt március 31-vel, s a közeljövő kilátásait még kecsegtetőbbnek látja, nem utolsósorban a kínai járműgyártók európai gyártásának beindulásával, s a vasút-, raktár- és repülőgépépítési megbízásaik bővülésének köszönhetően.

Az osztrák Voestalpine 50 országban közel 50 ezer embert foglalkoztat / Fotó: Zhang Yongxing Xinhua / eyevine

A Voestalpine a 2025/2026-os üzleti évében 1,485 milliárd eurós kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti alapnyereséget (EBITDA) ért el, ez 10,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit és 2,4 százalékkal a Vara elemzőinek várakozását. A szerda reggel közzétett éves jelentéshez csatolt kilátásokban az acélgyártás mellett a technológiai szolgáltatások terén is otthonosan mozgó vállalatcsoport a folyó üzleti évre 1,60 és 1,85 milliárd eurós alapnyereséget célzott meg, megfelelve az elemzői prognózisoknak.

A Voestalpine brüsszeli hátszelet is kap

Az optimista kitekintést a növekvő kereslet profitbővítő hatása mellett a társaság az Európai Unió piacvédő intézkedéseivel magyarázza. (Tavaly a bevétel 4,3 százalékkal, 15,06 milliárd euróra mérséklődött.) Az EU 2026 eleje óta szén-dioxid-adót vet ki a magas kibocsátású importra, és július 1-jétől a felére csökkenti az acélimport-kvótákat, a helyi acélgyártók Ázsiából beáramló olcsóbb termékek elleni védelmét célzó intézkedéscsomag részeként.

Az acélipar már régóta követelte ezeket a lépéseket, amelyek hosszabb távon is javítják a fogyatkozó számú európai szereplő versenyképességét. A pozitív fejleményekből a részvényesek is profitálnak, a lezárt üzleti év után 75 eurócentes osztalékot kapnak részvényenként, ez 15 centtel több az előző évinél.

Persze nem minden optimális a linzi székhelyű óriáscégnél sem, a zöld energiaprojektek csúszása ugyanis az acélgyártó üzletág nyereségére is negatív hatással van. A Voestalpine hatalmas beruházásokat eszközöl a "minél zöldebb", környezetkímélőbb acélgyártás előmozdítására, de ebben is előfordulnak néha fennakadások. A konszern más módon is csökkenti költségeit, egy év alatt ezer főt bocsátottak el, de így is 48,8 ezer embert foglalkoztatnak négy nagy ausztriai üzemükben és külföldi egységeikben.