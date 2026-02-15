Osztrák bravúr az acéliparban, a BYD-nek is beszállító Voestalpine mindig talpra esik

Az osztrák Voestalpine acélipari csoport a cégnél folyó szerkezetátalakítás, a német autóipari válság és a brutális amerikai vámemelés dacára is lendületesen növelte nyereségét üzleti év első háromnegyedében, azaz április elejétől december végéig – derül ki a vállalat minap közzétett gyorsjelentéséből.

Balra: Herbert Eibensteiner, a Voestalpine vezérigazgatója a BYD alelnökével / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A Voestalpine gyorsan alkalmazkodott

A cég nettó profitja több mint 25 százalékkal, 259 millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához mérten, miközben az árbevétel 5,1 százalékkal, 11,1 milliárd euróra csökkent.

A csoport gyorsan alkalmazkodott a nehéz körülményekhez

– emelte ki Herbert Eibensteiner vezérigazgató a számadatok bemutatásakor. A linzi székhelyű vállalat különösen súlyos nehézségekkel küzd Észak-Amerikában a washingtoni kereskedelempolitika miatt.

A csoport az 50 százalékos amerikai acélimport-vámok hatására elszenvedett veszteségét magas, kétszámjegyű millió eurós értékre becsüli. A megemelt tengerentúli tarifák következtében kényszerült a menedzsment Stájerországban a mürzzuschlagi és kindbergi üzemében - ahol varrat nélküli csöveket gyártanak az autó-, az olaj- és gáziparnak - költségcsökkentő programjának a beindítására is. Eibensteiner szerint a két üzemben 340 alkalmazottat bocsátanak el, a leépítés év végére befejeződik.

A vámemelés azonban az osztrák cég brazil üzemeit is keményen sújtja, hiszen a Voestalpine Brazíliából is szállít az Egyesült Államokba, s ezekre a szállítmányokra is magas vámokat vetettek ki. A legnagyobb dél-amerikai országban ezért nagyjából 100 munkavállalót bocsátottak el.

A fentieken túlmenően, mivel a kínai konkurencia kiszorul az Egyesült Államokból, az exportot Dél-Amerikába és Európába irányítják át, ami természetszerűleg nyomást gyakorol az árakra.

Összességében a tárgyidőszakban az alkalmazottak létszáma csoportszinten 3,8 százalékkal, 48 700 főre csökkent, ám az átszervezés még nem fejeződött be.

A csoporthoz tartozó, 150 alkalmazottat foglalkoztató, alsó-ausztriai Böhler Profil nevű céget - amely speciális profilokat értékesít különböző ipari szektoroknak - az amerikai Kadant vállalatnak adják el.