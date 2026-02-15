Deviza
Voestalpine
acélipar

Osztrák bravúr az acéliparban, a BYD-nek is beszállító Voestalpine mindig talpra esik

A repülőgépipartól, Indián keresztül a BYD-ig, megtalálta a növekedési területeket a linzi cég. Nagyon megugrott a Voestalpine nyeresége, pedig nem kevés nehézséggel küszködik a csoport.
Murányi Ernő
2026.02.15, 20:39

Az osztrák Voestalpine acélipari csoport a cégnél folyó szerkezetátalakítás, a német autóipari válság és a brutális amerikai vámemelés dacára is lendületesen növelte nyereségét üzleti év első háromnegyedében, azaz április elejétől december végéig – derül ki a vállalat minap közzétett gyorsjelentéséből.

Voestalpine
Balra: Herbert Eibensteiner, a Voestalpine vezérigazgatója a BYD alelnökével / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A Voestalpine gyorsan alkalmazkodott

A cég nettó profitja több mint 25 százalékkal, 259 millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához mérten, miközben az árbevétel 5,1 százalékkal, 11,1 milliárd euróra csökkent. 

A csoport gyorsan alkalmazkodott a nehéz körülményekhez 

– emelte ki Herbert Eibensteiner vezérigazgató a számadatok bemutatásakor. A linzi székhelyű vállalat különösen súlyos nehézségekkel küzd Észak-Amerikában a washingtoni kereskedelempolitika miatt. 

A csoport az 50 százalékos amerikai acélimport-vámok hatására elszenvedett veszteségét magas, kétszámjegyű millió eurós értékre becsüli. A megemelt tengerentúli tarifák következtében kényszerült a menedzsment Stájerországban a mürzzuschlagi és kindbergi üzemében - ahol varrat nélküli csöveket gyártanak az autó-, az olaj- és gáziparnak - költségcsökkentő programjának a beindítására is. Eibensteiner szerint a két üzemben 340 alkalmazottat bocsátanak el, a leépítés év végére befejeződik.

A vámemelés azonban az osztrák cég brazil üzemeit is keményen sújtja, hiszen  a Voestalpine Brazíliából is szállít az Egyesült Államokba, s ezekre a szállítmányokra is magas vámokat vetettek ki. A legnagyobb dél-amerikai országban ezért nagyjából 100 munkavállalót bocsátottak el. 

A fentieken túlmenően, mivel a kínai konkurencia kiszorul az Egyesült Államokból, az exportot Dél-Amerikába és Európába irányítják át, ami természetszerűleg nyomást gyakorol az árakra.

Összességében a tárgyidőszakban az alkalmazottak létszáma csoportszinten  3,8 százalékkal, 48 700 főre csökkent, ám az átszervezés még nem fejeződött be. 

A csoporthoz tartozó, 150 alkalmazottat foglalkoztató, alsó-ausztriai Böhler Profil nevű céget - amely speciális profilokat értékesít különböző ipari szektoroknak - az amerikai Kadant vállalatnak adják el.

Míg az autóiparban a kiváló minőségű acéllemezek iránti kereslet stabil, az európai autóalkatrészek iránti kereslet még mindig csökken - sorolja tovább a gondokat Eibensteiner. Ezért ezen a területen, kiváltképp a német autóiparnak gyártott alkatrészek gyártóüzemeiben további intézkedések szükségesek.

A repülőgépipartól a BYD-ig

És hogy akkor minek köszönhető a profit megugrása? A vezérigazgató 

  • a repülőgépipart, 
  • a vasúti megrendeléseket 
  • és a magasraktári szegmenst 

nevezte meg növekedési területként. 

A jelenleg épülő legnagyobb raktár, egy 220 méter hosszú, 86 méter széles és 40 méter magas sportfelszerelések tárolására szolgáló logisztikai központ Isztambulban. A vasúti szektorral kapcsolatban Eibensteiner - a Klagenfurt és Graz között - épülő Koralm alagutat említi jelentős eredményként. 

A Voestalpine körülbelül 290 kilométernyi sínt és 235 váltót szállított az évszázad osztrák projektjéhez,

 de - mint mondja - másutt is indulnak hasonló fejlesztések világszerte.

A globális régiók közül pedig a vállalat egyre inkább Indiára összpontosít. 

A Voestalpinenak már öt üzeme van a világ legnépesebb országában, amelyek összesen 1000 embert foglalkoztatnak és mintegy 200 millió eurós éves bevételt termelnek.

 A vállalat most azt tervezi, hogy Indiában építi fel első olyan üzemét, amelyben speciális csöveket és profilokat fognak gyártani.

A cégvezetés nem aggódik a globális verseny miatt, még Indiában sem. A cél az, hogy ott is - akárcsak a világ többi részén - kiváló minőségű termékekkel vethessék meg a lábukat.

Azt meg sem említette Eibensteiner, hogy tavaly nyáron a Szegeden gyárat nyitó kínai BYD e-autógyártóval is beszállítói szerződést kötöttek. 

  

Ennek fényében nem meglepő, hogy a vállalat tartja magát a márciusban véget érő pénzügyi évre kitűzött céljához: az EBITDA várhatóan akár 15 százalékkal is növekedhet, 1,4 és 1,55 milliárd euró közé.

A Voestalpine-részvények árfolyama az elmúlt 12 hónapban csaknem 120 százalékkal, 45 euróra emelkedett. Az LSEG elemzői konszenzusa továbbra is vételre ajánlja a papírt, holott a mediáncélár csupán 41,35 euró, persze a friss gyorsjelentés tanulságait még csak az elemzők egy része vonta le.

