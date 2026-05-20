Feledtették szerdán délutánra a gyenge reggeli kezdést a meghatározó európai részvényindexek, és a pozitív tartományban nyitottak a Wall Street-i tőzsdemutatók is.

Felpörgött az OTP az utolsó osztalékos napon / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Noha a közel-keleti helyzet továbbra is feszült, a befektetők szerdán már az Nvidia eredményeit várták, a világ legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú cégének gyorsjelentését az amerikai tőzsdezárás után publikálják.

Ha az Nvidia csalódást okoz, kellemetlen helyzet alakulhat ki, hiszen Jensen Huang cége már régóta nem csupán egy átlagos vállalat, hanem a globális AI-boom központi mozgatója

– mondta Maximilian Wienke, az Etoro brókercég elemzője a DPA-AFX hírügynökségnek.

Az olajárak jelentős nyomás alá kerültek, aminek hátterében az iráni Tasnim hírügynökség jelentése áll: az elmúlt 24 órában összesen 26 hajó haladt át a Hormuzi-szoroson a Forradalmi Gárda engedélyével.

Ezen felül egy brit döntés is gyengítette az olaj jegyzését: a londoni kormány határozatlan időre engedélyezte az orosz olajból harmadik országokban finomított repülőgép-üzemanyag és dízel importját.