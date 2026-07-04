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tőzsde
Microsoft
4iG

A 4iG nagy dobása: a Microsoft kiemelt partnere lett a csoport

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Sokat dolgozott a magyar tech cég a kiemelt partnerségért. A Microsoft által odaítélt minősítések igazolják, hogy a 4iG csoport megfelel a globális partnerprogram legmagasabb szintű compliance, szakmai és működési követelményeinek is.
VG
2026.07.16, 13:13

A 4iG Informatikai Zrt. elnyerte a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partneri státuszt, emellett megszerezte a Microsoft AI Cloud Partner minősítést is, a One Magyarország Zrt. pedig első alkalommal csatlakozhat a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partner rendszeréhez - közölte csütörtök délelőtt a 4iG.

4iG
4iG: a Microsoft kiemelt partnere lett a csoport / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Több évig dolgozott a 4iG a projekten

A 2017-ben megszűnt Microsoft-partneri státuszt követően a 4iG csoport olyan működési, szakmai és megfelelőségi fejlesztéseket hajtott végre, amelyek lehetővé tették a Microsoft globális partnerprogramjában elvárt követelmények újbóli teljesítését.

A megszerzett minősítések egy többéves szakmai és szervezeti felkészülési folyamat eredményét jelentik és igazolják, hogy a 4iG csoport megfelel a Microsoft által elvárt legmagasabb szakmai, működési és megfelelőségi előírásoknak is.

A CSP partneri státusz és az AI Cloud Partner minősítés együttesen lehetővé teszi, hogy a 4iG Informatikai Zrt. a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásait a licencek értékesítésétől és a bevezetéstől az üzemeltetésig komplex rendszerintegrációs megoldásként nyújtsa ügyfeleinek. 

Az AI Cloud Partner minősítés egyúttal azt is igazolja, hogy a vállalat felkészült a mesterséges intelligenciára épülő vállalati megoldások biztonságos és szabályozói követelményeknek megfelelő bevezetésének támogatására. A közel három évtizedes rendszerintegrátori tapasztalatra építve a vállalat komplex, biztonságos és skálázható informatikai környezetek tervezését, bevezetését és üzemeltetését biztosítja.

A One Magyarország számára a CSP partneri státusz új lehetőségeket teremt vállalati felhőszolgáltatásainak továbbfejlesztésében. A telekommunikációs szolgáltató közép- és nagyvállalati üzletága, a One Solutions a Microsoft licenceket és felhőszolgáltatásokat saját infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásaival integrálva, rugalmas előfizetéses konstrukcióban kínálja ügyfeleinek. Az egy kézből elérhető szolgáltatási portfólió egyszerűsíti a beszerzési és üzemeltetési folyamatokat, valamint támogatja a Microsoft-alapú vállalati környezetek hatékony kialakítását és működtetését.

Jól járnak az ügyfelek is

A Microsofttal megújított együttműködés a 4iG Informatikai Zrt. és a One Magyarország vállalati értékajánlatát egyaránt erősíti. A 4iG Informatika hazai rendszerintegrációs szakértelemmel támogatja a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásainak vállalati bevezetését és működtetését, míg a One Magyarország integrált távközlési, infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásokkal egészíti ki a Microsoft-alapú portfóliót. 

Ennek köszönhetően az ügyfelek a működésükhöz szükséges digitális szolgáltatásokat egységes, kiszámítható és rugalmas szolgáltatási modellben érhetik el, amely egyszerűsíti informatikai környezetük modernizációját, hozzájárul kiberbiztonságuk erősítéséhez, és támogatja a szabályozói követelményeknek megfelelő digitális működést.

A Microsoft-partnerség tovább erősíti a 4iG csoport szerepét a hazai vállalati digitalizációban, miközben bővíti a Microsoft-technológiákra épülő szolgáltatási portfóliót a vállalati, állami és szabályozott piaci ügyfelek számára - tette hozzá a közlemény.

 

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