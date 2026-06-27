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részvénykibocsátás
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IPO
amerikai tőzsde
tőzsde

A SpaceX árnyékában virágzott ki az amerikai IPO-piac: hatalmas tőke mozdult meg, ellepték a tőzsdét az ígéretes cégek

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Rekordot hozott a második negyedév az amerikai elsődleges részvénykibocsátásoknál, 44 válalat 105 milliárd dollár tőkét gyűjtve érkezett meg a tőzsdére. A SpaceX mega IPO-ja nélkül is az elmúlt öt év legerősebb időszakát zárta a kibocsátási piac.
K. T.
2026.06.27, 06:25

Mélypontról a csúcsra – így jellemezhető a tengerentúli elsődleges részvénykibocsátások (IPO-k) második negyedéve. A tőzsdére lépő új vállalatok számának megugrása mellett a tőkebevonások értéke is a sztratoszféráig lőtt ki a SpaceX minden eddigi tőzsdei bevezetést elhomályosító debütálásának is köszönhetően. Az elmúlt öt év legerősebb IPO-piaci teljesítménye ezzel együtt Elon Musk űripari cége nélkül is összejött volna a Renaissance Capital összesítése alapján.

SpaceX részvénykibocsátás
A SpaceX történelmi IPO-ja mellett is lendületet vettek az amerikai részvénykibocsátások / Fotó: AFP

A SpaceX 75 milliárd dollárt kalapozott össze a technológia, a mesterséges intelligencia és az űriparban fantáziát látó befektetőktől, valamint a gyors meggazdagodást kereső spekulánsoktól, egymaga többet, mint a teljes amerikai IPO-piac az elmúlt két naptári év során.

A június közepi tőzsderajtjakor elért 1,7 ezermilliárd dolláros értékével a hatodik legnagyobb amerikai céggé avanzsált Musk-vállalkozás árfolyama 19 százalékot ralizott az első napon, a hónap végére azonban a 160 dolláros induló árazás alá csorgott le a kurzus.

A SpaceX-en túl is van élet az IPO-piacon

A mega IPO miatt a tengerentúli kibocsátási piac élénkülése magától értetődő, de egyúttal a kedvező trendeket is elfedi, mert a SpaceX nélkül is 2021 óta a legerősebb második negyedéves teljesítményt érte volna el a szektor.

Április és június között 48 cég vezette be nyilvános kibocsátással papírjait az amerikai tőzsdére, szemben az előző három hónapban bemutatkozó 34, illetve az egy éve parkettre lépő 44 társasággal.

A most záruló időszak 104,9 milliárd dolláros tőkebevonási volumene pedig minden eddigi képzeletet felülmúlt, de a SpaceX-et figyelmen kívül hagyva is új rekord születhetett volna közel 30 milliárd dollárral.

Az elmúlt három hónap során 10 kibocsátás értéke is meghaladta az egymilliárd dollárt, a tranzakciók között pedig továbbra is 

  • a repülőgép- 
  • és a védelmi ipar, 
  • a mesterséges intelligencia-infrastruktúra, 
  • az energetika, 
  • valamint a biotechnológia domináltak.

A frissen tőzsdére került vállalatok erősen vették a rajtot, különösen a 100 millió dollárnál nagyobb volumenű kibocsátások, melyek átlagosan 16 százalékkal értékelődtek fel a negyedév végéig, ezzel pedig felülteljesítették a szélesebb piacot reprezentáló S&P 500 index 13 százalékos hozamát is.

A Renaissance Capital saját IPO indexe (ami az elmúlt 12 hónap során bevezetett részvényeket tartalmazza) ennél sokkal kiemelkedőbb, 37 százalékos ralin van túl.

A befektetési szolgáltató a harmadik negyedévtől is nagy aktivitásra számít a piacon, ami az SK Hynix Nasdaq-ra történő bevezetésével indulhat. A  dél-koreai memóriamodul-óriás 29 milliárd dolláros IPO-val vetné meg a lábát az amerikai börzén.

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