Tovább durvult a háború, vérengzik az olasz farkas: felnyomták a nagybankot a tőzsdefelügyeletnél, repülhet a Commerzbank igazgatósága

A Commerzbank nyilatkozata „téves képet festett” az UniCredit felvásárlási akciójáról – közölte hétfőn a milánói bank. Az UniCredit egyszersmind cáfolta a felvásárlás előrehaladásával és annak kommunikációjával kapcsolatos vádakat, kijelentve, hogy teljes mértékben betartotta a német jogszabályokat.

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Az UniCredit is a BaFinhoz fordult

Hozzátették továbbá, hogy a Commerzbank eljárását a német tőzsdefelügyelet, a BaFin elé terjesztették, miután korábban a Commerzbank is hasonló lépést tett az olasz bankkal szemben, sőt a német bank üzemi tanácsa büntetőfeljelentésről is döntött.

A két európai nagybank heves nyilvános vitába keveredett az UniCredit felvásárlási ajánlatának befektetői elfogadásáról, mivel az ajánlat kevesebbet kínált a részvényeseknek, mint a részvények tőzsdei árfolyama, s az UniCredit szerint mégis sokan elfogadták.

A Commerzbank szerint a felajánlott részvények túlnyomó többsége az UniCredittel üzleti kapcsolatban álló pénzügyi vállalatok tulajdonát képezte, ily módon ez torzítja a részvényesek hozzáállásáról alkotott képet, s mindezzel kapcsolatban felülvizsgálatot kérve, a BaFinhoz fordult.

Az UniCredit hétfőn „pontatlan és félrevezető információk folyamatos és gátlástalan terjesztésének” nevezte a Commerzbank közleményeit. Közölte továbbá, hogy szintén felvetette a kérdést a BaFinnak is, és „felkérte a hatóságot, hogy vizsgálja meg a német bank nyilatkozatait”.

Repülhet a Commerzbank igazgatósága is

Az olasz bank hozzáfűzte, hogy amennyiben

a közgyűlésen elegendő részvényesi támogatást szerez, akkor az összes részvényesi képviselőt lecseréli a felügyelőbizottságban, amely aztán új igazgatóságot nevezhet ki.

Egy ilyen lépés elősegítené az UniCredit által azonosított stratégiai értékteremtési lehetőségek megvalósítását – indokoltak az olaszok.

Az UniCredit 2024 szeptembere óta törekszik a Commerzbank megszerzésére, s miután 30 százalék körüli részesedést épített ki, május elején felvásárlási ajánlatot tett a Commerzbankra, amelyben 0,485 darab saját részvényt kínált egy Commerzbank-részvényért.