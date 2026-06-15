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tőzsde
UniCredit
Commerzbank

Tovább durvult a háború, vérengzik az olasz farkas: felnyomták a nagybankot a tőzsdefelügyeletnél, repülhet a Commerzbank igazgatósága

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Az olasz bank azt kérte a német tőzsdefelügyelettől, hogy vizsgálja ki a Commerzbank nyilatkozatait, amelyek szerinte a felvásárlási ajánlata alá vágtak. Az UniCredit azt is közölte, hogy már a Commerzbank következő közgyűlésén lecserélheti a frankfurti bank felügyelőbizottságát, amely aztán az igazgatóságot is kisöpörheti.
Murányi Ernő
2026.06.15, 14:25
Frissítve: 2026.06.15, 14:42

A Commerzbank nyilatkozata „téves képet festett” az UniCredit felvásárlási akciójáról – közölte hétfőn a milánói bank. Az UniCredit egyszersmind cáfolta a felvásárlás előrehaladásával és annak kommunikációjával kapcsolatos vádakat, kijelentve, hogy teljes mértékben betartotta a német jogszabályokat. 

Commerzbank
Bealkonyodhat a Commerzbank vezetőinek / Fotó: AFP

Az UniCredit is a BaFinhoz fordult

Hozzátették továbbá, hogy a Commerzbank eljárását a német tőzsdefelügyelet, a BaFin elé terjesztették, miután korábban a Commerzbank is hasonló lépést tett az olasz bankkal szemben, sőt a német bank üzemi tanácsa büntetőfeljelentésről is döntött.

A két európai nagybank heves nyilvános vitába keveredett az UniCredit felvásárlási ajánlatának befektetői elfogadásáról, mivel az ajánlat kevesebbet kínált a részvényeseknek, mint a részvények tőzsdei árfolyama, s az UniCredit szerint mégis sokan elfogadták. 

A Commerzbank szerint a felajánlott részvények túlnyomó többsége az UniCredittel üzleti kapcsolatban álló pénzügyi vállalatok tulajdonát képezte, ily módon ez torzítja a részvényesek hozzáállásáról alkotott képet, s mindezzel kapcsolatban felülvizsgálatot kérve, a BaFinhoz fordult.

Az UniCredit hétfőn „pontatlan és félrevezető információk folyamatos és gátlástalan terjesztésének” nevezte a Commerzbank közleményeit. Közölte továbbá, hogy szintén felvetette a kérdést a BaFinnak is, és „felkérte a hatóságot, hogy vizsgálja meg a német bank nyilatkozatait”.

Repülhet a Commerzbank igazgatósága is

Az olasz bank hozzáfűzte, hogy amennyiben 

a közgyűlésen elegendő részvényesi támogatást szerez, akkor az összes részvényesi képviselőt lecseréli a felügyelőbizottságban, amely aztán új igazgatóságot nevezhet ki.

Egy ilyen lépés elősegítené az UniCredit által azonosított stratégiai értékteremtési lehetőségek megvalósítását – indokoltak az olaszok.

Az UniCredit 2024 szeptembere óta törekszik a Commerzbank megszerzésére, s miután 30 százalék körüli részesedést épített ki, május elején  felvásárlási ajánlatot tett a Commerzbankra, amelyben 0,485 darab saját részvényt kínált egy Commerzbank-részvényért. 

Az ajánlat azonban az UniCredit részvényárfolyamát alapul véve körülbelül 1,5 euróval alulmúlja a Commerzbank kurzusát, ám az UniCredit szerint a részvények csaknem 12 százalékát mégis felajánlották neki, így már 40 százalék feletti részesedése van.

A Commerzbank vezetése elutasította az ajánlatot, és a hitelintézet második legnagyobb befektetője, a német kormány is ellenzi azt.

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